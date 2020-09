Lo spot della Marzocco ad Alà dei Sardi: rally e caffè per Gianluca Fiore

Uno spot innovativo che fonde il mondo del rally con quello del caffè. Una scelta innovativa e non facile da realizzare, volevo creare qualcosa di diverso, potente e allo stesso tempo emozionale, non il solito video, ho scelto Alà dei Sardi proprio perché offre una delle tappe più belle del circuito mondiale rally Wrc e presenta un territorio magnifico che merita di essere valorizzato.



Queste le parole del Filmmaker e content creator Gianluca Flore (instagram @gianlucaflore) che quest'anno ha collaborato con diversi comuni sardi per la valorizzazione del territorio tramite contenuti multimediali sfidando la situazione di crisi causata dal covid. Il video è online sulle piattaforme nazionali e internazionali social e web dell’azienda “La Marzocco”. Il video girato sul magnifico territorio di Alà dei Sardi, grazie alla grande disponibilità del comune e dell'assessore Giorgio Scanu, ha come attore Gianni Cocco, coffe trainer Nuorese affermato a livello nazionale che diventa complice della protagonista indiscussa del video, la Kb90 (modello di punta dell'azienda).

L'azienda leader nella produzione di macchine da caffè espresso "La Marzocco" riconosciuta “The Best Luxury Coffee Makers in the world 2020” sceglie la Sardegna e il videomaker nuorese Gianluca Flore per realizzare lo spot sul modello Kb90.