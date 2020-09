Estratti i biglietti vincenti dei 61 premi della Lotteria "Ripar...Tiamo Alghero"

La manifestazione, seppur organizzata in brevissimo tempo, ha fatto registrare la vendita di 731 biglietti per un totale di 3.655 euro, che saranno devoluti alla Caritas Diocesana Alghero-Bosa. "Un sentito ringraziamento" dichiara il Presidente del Centro Commerciale Naturale Carlo Scarpa " a tutti i concittadini che hanno contribuito alla buona riuscita di questa manifestazione". La devoluzione del ricavato avverrà in maniera pubblica, con ogni probabilità durante uno degli eventi previsti per fine mese in occasione dei prossimi festeggiamenti in onore di San Michele, patrono di Alghero.

l'iniziativa a fini benefici organizzata dal Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico. Il primo premio è stato assegnato al biglietto n. 0403 venduto ad Alghero. Il fortunato vincitore porta a casa buoni spesa per un valore di 400 euro. L'elenco completo delle matrici estratte è disponibile sul sito alla pagina dedicata https://algherocentrostorico.com/estrazione-premi.