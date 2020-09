Attualità Alghero: buon compleanno alla nuova centenaria - La signora Giovanna Mariani ha compiuto 100 anni

Il Sindaco Mario Conoci con il vicesindaco Giovanna Caria le ha fatto visita stamattina con mazzo di fiori per festeggiare insieme alla famiglia la giornata così importante per la signora Giovanna Mariani che proprio oggi ha compiuto cento anni . La signora Giovanna ha 5 figli, 14 nipoti, 20 pronipoti 2 trisnipoti. Una festa decisamente particolare e in perfetta linea con le dinamiche del terzo millennio. Attorno a Giovanna Mariani si sono ritrovati in una multilingue riunione di famiglia parenti provenienti da molte parti d’Europa, dove risiedono. I figli e i nipoti della Signora Giovanna Mariani (sposata Vendone), vedova dal 1995, vivono in Inghilterra, Belgio, Svizzera, Australia, Stati Uniti, Africa, Filippine.