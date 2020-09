Nasce il Coordinamento Regionale dei Presidenti dei Consigli di Istituto

I Presidenti di Consiglio d’Istituto, organo legalmente riconosciuto che rappresenta tutte le componenti attive della scuola, dai dirigenti scolastici al personale ATA, passando per i docenti, genitori e studenti, sono stati, finora, tenuti fuori da qualsiasi tavolo di confronto sia a livello locale che regionale. I promotori dell’iniziativa, lo scorso mese di agosto, hanno avuto un forte impatto mediatico firmando, assieme a 850 colleghi di tutta Italia, le lettere inviate al Capo dello Stato, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla Ministra dell’Istruzione, evidenziando ”le forti preoccupazioni per il nuovo anno scolastico, affinché alla scuola siano destinate tutte le risorse necessarie per una ripresa vera, piena ed in sicurezza”.





Il Coordinamento Regionale della Sardegna, unitamente alle altre Regioni, ha recentemente costituito un “”Coordinamento Nazionale che riconosca la funzione dei genitori come parte attiva, partecipativa e di supporto ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del mondo scolastico, per ottenere quanto realmente necessita e per vigilare sull'andamento delle soluzioni fin qui prospettate"”.

"Essere parte attiva ed efficaci interlocutori nel percorso istituzionale per la prossima ripresa della scuola in piena sicurezza e senza sconti sulla didattica." Lo si legge in una nota del nuovo coordinamento che aggiunge : "E’ tra le priorità del nuovo coordinamento regionale dei Presidenti dei Consigli d’istituto.