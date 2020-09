Istituto Europeo Design Sardegna: da martedì l'Open Day Online

Informazioni necessarie per progettare il loro futuro: IED stavolta lo fa con un Open Day speciale di tre giornate che si articolerà nelle due modalità: online e in presenza. Un'occasione unica per esplorare il mondo IED e scoprire tutti i suoi corsi Triennali e di Formazione Continua, comodamente da casa o direttamente in aula. E ancora, non solo giornate dedicate ai futuri studenti di Design – Interior e Product - Moda e Media, ma anche agevolazioni – assegnate sia sulla base del merito che del reddito – per l’iscrizione ai corsi triennali in partenza a fine ottobre 2020 attraverso 8 borse di studio messe a disposizione da IED e Accademia Galli per la sede di Cagliari e uno speciale “Fondo Covid” della Fondazione Francesco Morelli con 50 vouchers per tutti gli aspiranti iscritti in Italia.





Si svolgerà on line nel pomeriggio di martedì 15 settembre dalle 15.00 alle 16.00 e sarà dedicato alla presentazione della scuola di Cagliari e ai corsi triennali con presentazioni live e contenuti video. Per accedere all’incontro virtuale basterà registrarsi al https://www.ied.it/blog/ied-open-day/34783. Per la sede sarda IED saranno collegati Giovanni Ottonello, Art Director IED; Roberto Cecchinato, Admission Advisor e Gabriele Onnis, studente del secondo anno di Product Design, che saranno disponibili a fornire tutte le informazioni e a rispondere alle domande dei partecipanti. Finalmente la scuola riapre le sue porte alla città pur nel rispetto delle norme anti Covid.





Un “timido” ritorno alla normalità con le presentazioni dei corsi triennali che si svolgeranno il 16 e il 17 settembre a Villa Satta, previa registrazione e prenotazione. Si potrà visitare fisicamente la sede della scuola di IED Cagliari, scoprendo il suo bellissimo parco, le aule e i laboratori di Villa Satta, uno degli esempi di stile liberty dalle linee architettoniche originali, e soprattutto interagire direttamente con lo staff e i docenti. Per rispettare le norme di distanziamento sociale le attività in presenza si svolgeranno a numero chiuso e sarà richiesta la registrazione tramite form. La conferma dell'avvenuta prenotazione sarà comunicata dall’advisor che provvederà a contattare i visitatori dopo la registrazione.





Qui il calendario degli orari delle presentazioni dei corsi triennali: il 16 settembre, Fashion Design alle 10.00 e Media Design alle 15.00; il 17 settembre Interior Design alle 10.00 e Product Design alle 15.00. La prenotazione si potrà effettuare attraverso il seguente link: https://www.ied.it/blog/presentazioni-undergraduate-in-sede-cagliari/74154 L'Istituto Europeo di Design alla luce di quanto successo in Italia e delle conseguenze economiche anche pesanti sulle famiglie italiane, si impegna a sostenerle mettendo a disposizione degli studenti più meritevoli che oggi desiderano intraprendere il percorso di studi più incline alle proprie aspirazioni, cento Borse di Studio per tutte le sedi IED Italia, di cui 8 dedicate alla Sardegna, per iscriversi a un corso Triennale in partenza a ottobre 2020.





Anche la Fondazione intitolata al fondatore della scuola, Francesco Morelli, Ente Morale, privato e senza fini di lucro, ha scelto di creare uno speciale “Fondo Covid” a sostegno dell'educazione al design che sarà erogato in cinquanta voucher per tutto il territorio nazionale. Tutte le info sul sito IED. “Finalmente torniamo in presenza nella sede di Villa Satta, sempre nel rispetto delle norme anti Covid, per presentare alla Sardegna i nostri Corsi Triennali con docenti e studenti – dice Monica Scanu, direttrice IED Cagliari - Una scuola, lo IED, molto attenta alla situazione sociale ed economica dell'isola e dell'Italia, che mette a disposizione degli aspiranti iscritti ai corsi Triennali della Sardegna 8 borse di studio destinate agli studenti più in gamba e con situazioni economiche delicate, e 50 voucher per l'intero territorio nazionale messi a disposizione della Fondazione Francesco Morelli, intitolata al fondatore dello IED.





Noi vi aspettiamo a Villa Satta, per ripartire insieme con la formazione in modalità mista, per questo primo semestre e sino a quando sarà necessario”. Per candidarsi alle Borse di Studio è necessario registrarsi sulla pagina dedicata (https://www.ied.it/blog/borse-di-studio-distanze-ied-e-fondazione-francesco-morelli/74161) del sito IED entro il 17 settembre e partecipare alla giornata di selezione del 22 settembre. La selezione avverrà in modalità online, attraverso un test culturale e una prova progettuale creativa inerente l'area del corso scelto. Il brief generale della prova si concentrerà sul tema “Distanze” partendo da una riflessione che ha visto gli ultimi mesi delle nostre vite segnarsi da una presa di coscienza del valore della distanza, forse mai sperimentato così tanto prima.





Fra i vincitori delle borse di studio, cinquanta di questi potranno poi candidarsi per ricevere anche uno dei voucher che andrà a ridurre ulteriormente la tariffa del corso scelto e che sarà valido solo per il primo anno dell'anno accademico 2020/21. Per richiedere il voucher lo studente dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti indicati nel regolamento. Fino a fine ottobre ci si può recare in sede su appuntamento per informazioni, approfondimenti e colloqui. Per info: 070 273505 - ied.it/sedi/cagliari.

Il 15 settembre IED Cagliari rinnova l'appuntamento con l’Open Day Online per presentare l'offerta formativa del nuovo anno accademico, mentre nei giorni 16 e 17 settembre sarà possibile partecipare alle presentazioni dei corsi triennali in sede, a Villa Satta, semplicemente registrandosi e prenotando sul sito. Continua a raccontarsi l’Istituto Europeo di Design della Sardegna con tutta la forza del suo network internazionale per fornire agli aspiranti designer tutte le informazioni sui diversi percorsi di formazione in ambito creativo declinati nei corsi triennali Media, Product, Interior e Fashion Design.