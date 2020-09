Tempio Pausania: lunedì l'Eurispes presenta Customer Satisfaction

L’Amministrazione, seguendo il percorso già intrapreso con la stesura del Bilancio Sociale, intende capire, con l’elaborazione delle Customer Satisfaction, che aprono un dialogo diretto con i cittadini, quale sia il grado di soddisfazione degli utenti che usufruiscono dei Servizi analizzati. L’Eurispes ha elaborato per questa indagine quattro questionari cartacei (uno per l’Asilo, uno per le tre Scuole d’Infanzia, uno per il SAD e uno per la Biblioteca) anonimi, semi strutturati a risposta multipla e predisposti in modalità di auto compilazione. Successivamente i questionari sono stati inseriti sulla piattaforma digitale nazionale dell’Eurispes rispettando e garantendo, in ogni passaggio, l’anonimato e la Privacy di tutte le persone coinvolte nell’indagine.





In questo modo l’Istituto ha valutato in maniera precisa e obiettiva il gradimento di settori specifici, al fine di capire meglio l’efficienza e l’efficacia degli atti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione. L’indagine si è svolta da maggio a dicembre del 2019, somministrando un totale di 600 questionari. È importante sottolineare che, durante il periodo del Lockdown dovuto al Covid-19, l’Eurispes ha monitorato il gradimento del Servizio erogato a distanza, offerto dall’Asilo Nido Comunale, denominato “Dialoghi Digitali”. L’indagine è stata effettuata con un breve questionario somministrato attraverso interviste telefoniche.





Per garantire l’elevata standardizzazione dei dati, le domande sono state concepite in maniera rigidamente strutturata e le interviste sono state brevi per preservare la qualità delle risposte. L’Istituto per l’anno 2020 ha già programmato, in accordo con l’Amministrazione, l'analisi di Customer Satisfaction per quanto riguarda altri servizi offerti dal Comune, quali per esempio, per citarne alcuni: i Servizi alla Persona e alle Imprese e i Servizi di Polizia Locale e Viabilità. La ricerca riguarderà non solo il gradimento degli utenti che ne usufruiscono, ma anche il benessere organizzativo del personale interno.

All’evento interverranno il Vice Sindaco, Giannetto Addis, il Presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara, il Direttore della Sede Regionale, Gerolamo Balata, e la Sociologa, Marisa Muzzetto. L’Eurispes, Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali, su mandato dell’Amministrazione Comunale, ha sottoposto a Customer Satisfaction 6 Servizi: l’Asilo Nido Comunale (Cooperativa “la Coccinella”), le Scuole dell’Infanzia “Episcopio, “Spinsateddu” e “San Giuseppe”, il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e infine la Biblioteca.