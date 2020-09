Santa Teresa di Gallura: documentario denuncia al Life After Oil

Con le sue diossine altamente tossiche è ritenuto responsabile di neoplasie e teratogenesi, sia nella popolazione vietnamita sia tra veterani di guerra statunitensi. Un film importante che inizia il suo viaggio dalla Sardegna, per poi approdare ad altri festival importanti com l'Idfa di Amsterdam che si terrà a novembre e che lo ha già annunciato tra i film selezionati. Gli autori, americani, non sono potuti venire a Santa Teresa Gallura a causa dell'emergenza sanitaria ma hanno preparato un videomessaggio che sarà lanciato prima del loro documentario al Cinema Arena Odeon. In caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno al Cine-Teatro Nelson Mandela dove sono già in programma quelle pomeridiane, a partire dalle 15.30.





Tra i film di questa sessione il corto "Nature_Nature" dell'austriaco Karl Vouk sull’estrazione di lignite e il mediometraggio "The Bajos Won't Celebrate" dell'iracheno Tariq Akreyi sui membri di una famiglia sopravvissuti a un attacco dell’Isis. Alle 21 riprendono le proiezioni con una serie di corti, tra i quali "Scleroderma Domesticus" di Mattia Lunardi sulla violenza domestica, prima del lungometraggio "The People vs. Agent Orange" di Alan Adelson e Kate Taverna.





Un lungometraggio che sarà proiettato in anteprima mondiale oggi 11 settembre a Santa Teresa Gallura nell'ambito del festival Life After Oil in programma sino a domenica. Agente Arancio, in inglese Agent Orange, era il nome in codice dato dall'esercito statunitense a un defoliante che fu ampiamente irrorato su tutto il Vietnam durante la guerra nel Paese del sud-est asiatico, negli anni Sessanta e i primi del Settanta.