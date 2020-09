Il presidente dell'Ordine dei Medici di Sassari: test a tutto il personale scolastico

Dobbiamo far si che la Scuola sia un fortino inattaccabile dal Virus. Per fare questo occorre adottate tutte le misure precauzionali, anche quelle più drastiche. Bene, ma insufficiente se solo su base volontaria, sottoporre il personale scolastico a test, infatti in questo modo non si avrebbe negli edifici scolastici la certezza di negatività al Virus, quindi bisognerebbe renderlo obbligatorio per tutti gli operatori scolastici.





A proposito dei test, faccio mie le preoccupazioni dei Medici di Medicina Generale, - aggiunge il dottor Nicola Sddis - che chiedono che vengano messi a disposizione da parte dell’ATS locali idonei, in ogni distretto, dove effettuare gli esami, forniti di idonei DPI (dispositivi di protezione individuale), garantendo così massima sicurezza. La Scuola, così come ogni attività, deve essere impermeabile al COVID-19."

Il dottor Nicola Addis, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari, alla vigilia della apertura delle scuole e quindi della movimentazione di migliaia di persone tra alunni, insegnanti e operatori della scuola più in generale, interviene ancora una volta sulla situazione epidemica determinata dal coronavirus. "L’ apertura dell’anno scolastico - afferma - è sempre un avvenimento importante, quest’anno, in epoca Covid, assume un significato particolare.