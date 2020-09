Scuole di italiano per stranieri: uno dei settori più colpiti dalla pandemia

Vere e proprie ambasciatrici del nostro Paese offrono un osservatorio unico sulla Sardegna e ci restituiscono l’immagine che la nostra meravigliosa isola rappresenta nel mondo. Gli studenti delle scuole di italiano si recano da noi per motivi di studio, di lavoro o anche più semplicemente per imparare la nostra preziosa lingua; occupano le nostre strutture ricettive, pernottano per soggiorni piuttosto lunghi. Lo studente di italiano promuove viaggi nella nostra isola, si fidelizza e il suo vero obiettivo è l’integrazione e l’arricchimento della propria identità.





Vivendo esclusivamente di utenza straniera, il settore del Turismo Linguistico e le scuole d'italiano in particolare sono in assoluto uno dei settori più colpiti (se non il più colpito) dalle conseguenze della pandemia Covid-19 e uno dei settori più invisibili sui mezzi di comunicazione e nei piani di rilancio. Sostenere questa realtà significa sostenere un settore che impiega decine di persone e nel contempo contribuisce in modo eccezionale al rilancio dell'immagine della Sardegna - conclude la nota - in uno dei settori più rappresentativi del paese all'estero, il viaggio culturale."

A seguito di alcune richieste formali fatte pervenire alla Regione Sardegna, per le quali si attende ancora una risposta, le Scuole di italiano per stranieri in Sardegna facenti parte dell’Associazione Nazionale Scuole LICET (Lingua Italiana Cultura e Turismo) vogliono ora mettere in luce la loro richiesta di aiuto alle istituzioni. Le scuole di italiano per stranieri - affermano in una nota - costituiscono un'importante risorsa per la promozione non solo della lingua, ma anche della cultura, del turismo, del commercio.