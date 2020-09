Sassari: dal 15 Ottobre al Verdi ripartono i corsi di “ScuolaTeatroTribù”

I corsi, che si dividono in propedeutico (per chi è alle prime esperienze) e avanzato, sono aperti a persone dai 15 anni in su e saranno seguiti da tre docenti d’esperienza: Michele Vargiu, attore e autore teatrale sassarese impegnato su tutto il territorio nazionale e “voce”, fra l’altro per di RadioRai, Federica Seddaiu, attrice di origini sarde proveniente dall’accademia Silvio D’Amico di Roma e Luca Losito, attore e regista con alle spalle collaborazioni con Ivano Marescotti, il Teatro Stabile della Sardegna, un titolo di campione italiano di improvvisazione teatrale e varie esperienze cinematografiche. Ma non solo: saranno previsti incontri con personalità del mondo teatrale e artistico isolano e nazionale, come gli attori Maurizio Pulina ed Elisa Pistis, lo scenografo Fabio Loi, il regista italo-tedesco Nicola Bremer.





Valeria Alzari, direttrice organizzativa e “anima” dei progetti dell’Associazione, racconta la crescita della Scuola, che ha visto negli anni una crescita esponenziale degli allievi e del loro entusiasmo nell’approcciarsi alle arti sceniche: "Quest’anno il progetto ScuolaTEATROTribù fa un ulteriore passo avanti trovando casa nel più importante teatro della città, che ci ha accolto a braccia aperte, ponendosi come un luogo vivo e sensibile, aperto alla città e sempre in cerca di innovazione".





All'interno del corso, da ottobre a giugno, gli allievi affronteranno un percorso fatto di scoperta, consapevolezza e azione, nel quale apprenderanno le basi degli strumenti fondamentali del mestiere dell'attore: tecnica vocale, dizione, interpretazione, movimento scenico, improvvisazione, senza trascurare alcune nozioni fondamentali e indispensabili di storia del teatro. Tutte le lezioni si svolgeranno con la massima attenzione alla sicurezza sanitaria, col mantenimento delle distanze previste dalla legge e l’assoluto rispetto delle normative.





Alla base degli insegnamenti impartiti dal corso vi è una priorità: quella del divertimento, inteso come gusto della scoperta, piacere dello stare insieme e della pratica, costante, del "gioco" scenico. Le lezioni si svolgeranno tutti i giovedì fino al mese di Maggio, nel quale gli allievi di entrambi i corsi si cimenteranno in uno spettacolo conclusivo originale. L’appuntamento con la prima lezione è per Giovedì 15 ottobre alle ore 20 al Teatro Verdi. Il programma della scuola è disponibile al sito www.scuolateatrosassari.it

Anche Sassari dunque ha la sua “Scuola di Teatro”. Un percorso, della durata di un anno, per imparare trucchi e tecniche del palcoscenico, in un clima di divertimento e scambio comune. E’ partita con queste premesse Scuola Teatro Tribù, giunta ora al suo quarto anno in un crescendo costante di allievi e di soddisfazioni. Il 15 Ottobre al Teatro Verdi alle ore 20 la Scuola di Teatro riprenderà, per il quarto anno consecutivo, il suo cammino: le lezioni di prova sono gratuite e aperte a tutti.