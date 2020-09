Castelsardo: impiegare i percettori del reddito di cittadinanza per la comunità

Un’ amministrazione lungimirante potrebbe impiegare i percettori del reddito di cittadinanza per lavori veramente utili alla collettività, quali la pulizia e la manutenzione delle strade comunali, l’assistenza agli anziani, la cura del verde pubblico, per quanto riguarda gli oneri per le coperture assicurative e per la responsabilità civile si può fare riferimento alle risorse del “Fondo Povertà”, aiutando costo zero il municipio, aggiunge Speziga.

Il Decreto, attuativo dell’art. 4, comma 15, del Dl. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, impone ai beneficiari del sussidio di offrire, nell’ambito del “Patto per il lavoro” e del “Patto per l’inclusione sociale “, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere nel comune di residenza, per almeno 8 ore settimanali, estendibili fino a 16, pena l’esclusione dal sussidio statale contro la povertà.