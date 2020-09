Santa Teresa di Gallura: campagna di prevenzione dei volontari contro la droga

Si potrebbe obiettare: ma chi fa uso di droghe conosce bene tali effetti per viverli tutti i giorni sulla propria pelle! Obiezione più che giustificata! Infatti le campagne dei volontari hanno lo scopo di prevenire che i giovani finiscano in quel mondo maledetto e non lo scopo di “curare” chi c’è già caduto.

“Un’oncia di prevenzione vale una tonnellata di cura” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard.



È con questo punto di vista che i volontari continuano incessantemente nella loro azione di prevenzione perché sondaggi attendibili dimostrano che oltre il 50% dei ragazzi che non hanno mai fatto uso di droghe hanno ricevuto una corretta informazione sin da bambini prima che arrivassero gli spacciatori con le loro bugie.



Questa conoscenza li ha resi immuni dal pericolo.





“L’istruzione è l’arma più efficace nella guerra contro la droga” sono parole ancora di L. Ron Hubbard che già negli anni ’70 aveva creato un programma di disintossicazione dalle droghe che ancora oggi sta salvando decine di migliaia di ragazzi in tutto il mondo dalla dipendenza che gli sta rovinando la vita.



Le iniziative dei volontari di Mondo Libero dalla Droga – Gallura, continueranno nelle prossime settimane raggiungendo le principali località balneari della Costa Smeralda portando ovunque il messaggio che la vita è bella se vissuta libera dalla droga.



Materiali gratuiti e informazioni su: www.diconoalladroga.it

