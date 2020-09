Le fragranze di Marcellini al Festival di Venezia

La maison di profumi Marcellini, per tale occasione, ha creato un’edizione limitata di profumi per tessuti, lavorando su un cofanetto con tre fragranze differenti. La limited edition, che sarà presentata l’8 settembre nella città lagunare, presenta una grafica esclusiva dedicata a Venezia: un volto colorato, mascherato, truccato, come i volti delle maschere dello storico Carnevale, come il trucco usato per accentuare le caratteristiche, il carattere e la personalità di un personaggio in un film. Le tre fragranze sono state denominate con tre colori e divise in tre “acts”: differenti momenti di una rappresentazione, tre atti della vita di una persona che vive il suo personale film. L’atto blu rievoca la purezza e la spensieratezza dell’essere bambino, l’atto rosso racconta il fuoco e la vita intensa dell’essere adulto, l’atto viola è la fusione dei due precedenti ed è metafora della saggezza umana.





Tre momenti per tre modi diversi di essere maturi, di crescere professionalmente ed umanamente, come donna, come uomo, come attori nella loro carriera, ma anche come individui nella quotidianità degli anni. Marcellini Frangrances nasce come racconto di due grandi passioni del fondatore: la profumeria artistica ed i viaggi. Anche la vita, i molteplici ruoli che naturalmente una persona rappresenta nel “suo palco” nel corso degli anni, sono frutto di esperienze ed emozioni, esattamente come nel cinema. L’esclusivo cofanetto con le tre fragranze per tessuti sarà in vendita, dopo la presentazione a Venezia, in tiratura limitata direttamente sul sito e-commerce del brand Marcellini Frangrances.

Il brand Marcellini Fragrances, produttore dei pregiati profumi per l’ambiente, sarà partner e sponsor dell’evento “Women in Cinema Award”. Il premio, inserito nel contesto del Festival del Cinema di Venezia, nasce dalla consapevolezza che il ruolo della donna nel cinema è cambiato: attrici, produttrici, registe e sceneggiatrici non riescono sempre ad affermarsi o ad avere un giusto riconoscimento. Pertanto viene posto l’accento sul loro lavoro e sulla loro professionalità. Marcellini Fragrances è, ormai da quattro anni, partner e sponsor in eventi del Festival veneziano in un incontro dove l’arte della profumeria si incontra con quella cinematografica; in modo diverso, ma simile, la creatività è fattore preponderante nelle creazioni.