In attesa del vaccino: contro il virus gli aperitivi della Lucrezio Rau

“Un giorno, ai tempi e nella nebbia della Pandemia, il dottor Koron cerca nel suo laboratorio l’antidoto al forzato lockdown che toglie respiro e libertà alla gente.



Tra mille precauzioni e il prezioso aiuto dei suoi assistenti, il maestro distillatore Sebastiano Rau e il Barman Emilio Rocchino, Koron mette a punto delle ricette di cocktails che serviranno per dare sollievo e sorriso. Tentativo dopo tentativo, ci sorprende con una linea di cocktail pronti da bere e vivere!!”.







Nascono così, da una incontenibile voglia di rinascita, i 4 nuovissimi aperitivi già miscelati e pronti da bere, dal carattere decisamente sardo, firmati Lucrezio R. La storia è suggestivamente raccontata dalle stesse bottiglie attraverso le loro etichette: un’idea nata nei giorni più difficili, per non dimenticarli (dottor Koron, quasi a dare un nome alla paura per poterla più facilmente sconfiggere, li scolpisce nella memoria) e allo stesso tempo per lasciarseli finalmente alle spalle.



Quattro aperitivi già miscelati e pronti da bere, dalla forte impronta sarda perché le basi da cui nascono (dalla linea Isola delle Pietre) hanno tutte all’interno erbe, frutti, radici e spezie che crescono sull’isola.







Eccoli, dunque, i due Classici – Negroni (miscela di gin, bitter e vermouth rosso) e Americano (bitter e vermouth rosso) – e i due Contemporanei, Aperisardo dalle note dolci amare (aperitivo, vermouth bianco e bitter) e Amaranto (amaro, bitter, aperitivo e vermouth bianco).



“Non si può negare che il colpo pandemia e conseguente lockdown l’abbiamo sentito tutti, forte, e in diversi aspetti. L’unico modo per uscirne era immaginare il futuro, lavorare per dargli concretezza e allo stesso tempo esorcizzare e scacciare la paura.







E’ nata così l’idea del dottor Koron, a richiamare il nome del virus che tutti purtroppo abbiamo imparato a conoscere, usato quasi sfrontatamente dalla nostra azienda per provare a dire basta a un periodo che tutti vorremmo dimenticare in fretta”, spiega l’amministratore di Lucrezio R, Sebastiano Rau.



“I nostri aperitivi hanno tutti un’impronta sarda, perché è dal nostro territorio che vogliamo ripartire, per valorizzare la nostra splendida terra e dare il nostro contributo all’economia locale e regionale”.

Gli aperitivi pronti Dr. Koron sono stati lanciati in anteprima con Aperijazz-Note Sarde durante alcune tappe di Time in Jazz, la rassegna internazionale diretta da Paolo Fresu.







Aperijazz è il nome di un cofanetto che contiene diversi prodotti: il panettone salato Rau (in versione terra al pecorino romano, pomodori e salsiccia oppure in versione mare alle acciughe con olive e carciofi); le bottiglie dei nuovissimi aperitivi già miscelati e pronti al consumo firmati Lucrezio R, più altri prodotti che servono per un aperitivo completo, da gustare ovunque e in qualunque momento si desideri.

In ogni confezione, un cartoncino con un Qcode per scaricare una playlist esclusiva creata da Paolo Fresu, anche lui berchiddese e profondamente legato al suo territorio.



La distilleria Lucrezio R è nata nel 2003 a Berchidda, con l’obiettivo di offrire al mercato prodotti internazionali ma dalla forte e inconfondibile impronta sarda, garantita dall’uso delle materie prime locali.



Fra liquori e grappe tipiche, aperitivi e produzioni sempre attente ai trend del mercato, l’azienda produce oltre 30 varietà di prodotti.