Continua in Sardegna la prevenzione dei volontari "Dico NO alla droga"

La droga ogni giorno miete migliaia di vite umane, e la maggior parte di loro sono giovanissimi. Coloro che dovrebbero essere la parte della società da tutelare perchè più fragile sono i più esposti e i meno protetti. Lasciati andare alla deriva da genitori deboli e irresponsabili (come si possono lasciare in giro fino all’alba ragazzini di 12/13 anni, senza che si sentano in dovere di capire almeno dove, con chi e cosa stiano combinando i loro figli?) questi ragazzi sono facile preda degli spacciatori o del bullo di turno, forse di uno o due anni più grande. Martellati dalle sirene degli spacciatori che promettono libertà e felicità, se si "libereranno" dei loro pensieri e problemi assumendo le loro droghe, si infilano in un tunnel la cui luce che vedono in lontananza non è quella "libertà" promessa dai pusher, ma un treno a gran velocità che li travolgerà con tutti i loro sogni e la voglia di vivere.





Informare e prevenire sono gli unici obiettivi dei volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology, convinti che solo la conoscenza della verità sulla droga sarà la base incrollabile della decisione consapevole di non farne mai uso perché, come scriveva il filosofo L. Ron Hubbard “L’istruzione è l’arma più efficace nella guerra contro la droga”. Per questo motivo i volontari persistono nella distribuzione dei libretti informativi e a divulgare il messaggio su tutto il territorio regionale e nella serata di mercoledì 26 agosto saranno presenti ancora una volta nella movida estiva dei centri balneari della Gallura, nei locali del lungomare Poetto a Cagliari e nelle strade del centro di Nuoro. Info sui materiali e le iniziative su: www.noalladroga.it

È sicuramente una tecnica pubblicitaria collaudata e di successo quella di insistere ad oltranza su un prodotto, così che venga notato e percepito dal grande pubblico e quindi acquistato su vasta scala. Ma quando si parla di campagne di prevenzione alla droga, lo scopo non è certo quello di vendere qualcosa ma di far passare un messaggio ben preciso: vivi libero dalla droga! "Ciò che non conosci della droga può ucciderti" è lo slogan, sicuramente di forte impatto, scritto sullo striscione che i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology usano per comunicare ai giovani i pericoli causati dalla droga.