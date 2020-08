Air Italy: la posizione dei sindacati

Non usare tutto il tempo a disposizione che la Legge prevede sia per la fase aziendale che quella ministeriale della procedura, rischia pericolosamente di addivenire alla edizione di un accordo che non tutela pienamente la parte più debole del confronto, i lavoratori. Al fine, poi, di effettuare verifiche approfondite e valutazioni da parte delle rappresentanze sindacali anche aziendali, come prevede la legge, sulle cause che hanno contribuito a determinare la cessazione dell’attività ed il conseguente licenziamento di tutto il personale, nonché le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale o di una sua parte nel gruppo e di formulare proposte su misure alternative ai licenziamenti, facendo piena riserva di ulteriori richieste, anche in esito all'esame di quanto Air Italy fornirà, i sindacati richiedono, prima del successivo incontro tecnico del 26.08.2020: 1) come già anticipato verbalmente durante l’incontro del 24 u.s., la bozza dell’eventuale accordo (in formato digitale); 2) liste nominative (formato digitale pdf, excel) di tutto il personale con indicazione di categoria di appartenenza, ruolo, data assunzione (anzianità convenzionale);





3) la data di quando eventualmente verranno intimati i licenziamenti, per verificare la tutela dell’istituto contrattuale del preavviso o mancato preavviso; 4) conferma di rinnovo annuale assicurazioni mediche in scadenza ad agosto 2020; 5) di conoscere la volontà dell’azienda per la conciliazione di posizioni legali e regolarizzazione posizioni INPS con particolare focus sui lavoratori reintegrati negli ultimi anni; 6) di conoscere la volontà dell’azienda per la definizione e conciliazione di tutto il contenzioso legale non strettamente legato ai reintegri dei licenziamenti del 2016, quali a titolo di esempio cause su ferie, contratto, differenze retributive, etc etc;





7) di conoscere la volontà dell’azienda sull’opportunità di reimpiego del personale eventualmente licenziato presso le società controllate da Alisarda; 8) di conoscere la volontà aziendale circa il mantenimento in corso di validità di tutte le licenze ed abilitazioni del personale Navigante e personale Tecnico, incluse le certificazioni di idoneità medica. " Le forse sociali si riservano di domandare ulteriori specificazioni e documentazioni anche all'esito delle odierne richieste come di formulare contestazioni, richieste di chiarimenti e proposte nel corso dell'intera procedura.

"Preso atto della volontà aziendale di riprendere il confronto nelle more della procedura di licenziamento collettivo e che lo stesso verrà svolto in modalità “videoconferenza”, ritenendolo comunque strumento non adeguato vista la delicatezza e la complessità della situazione, con tutte le limitazioni del caso parteciperemo per tutelare al massimo i lavoratori." Lo sostengono le rappresentanze sindacali aziendali di Air Ital, Associazione Piloti, Cobas Lavoro Privato e Unione Sindacale di Base. "A seguito del primo incontro svoltosi in data 24.08.2020, - prosegue il documento - avendo registrato la volontà aziendale di procedere ad un’inverosimile e condizionata sottoscrizione di un accordo tra le parti anche in sede ministeriale entro il 31.08.2020, per far partire l’eventuale trattamento di CIGS già dal 01.09.2020, la riteniamo difficilmente realizzabile anche rilevata la cadenza non adeguata degli incontri possibili in questo limitato lasso di tempo.