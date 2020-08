L’Università Telematica degli Studi IUL raddoppia l’offerta formativa

Altra importante novità riguarda le nuove convenzioni attivate dall’Ateneo con partner di rilievo nazionale, che offriranno agevolazioni sulle tasse universitarie e borse di studio per gli studenti neo-immatricolati». Tra i corsi di nuova attivazione, il percorso di studi in Economia, Management e Mercati Internazionali (classe L-33) forma laureati con competenze interdisciplinari nelle discipline economiche generali, aziendali e finanziarie, in grado di operare in contesti nazionali, internazionali e con prospettive di internazionalizzazione. Il corso di laurea triennale in Comunicazione innovativa, multimediale e digitale (classe L-20) fornisce un’adeguata padronanza delle basi scientifiche e dei concetti essenziali delle discipline umane e sociali connesse a una specifica competenza nell’area della comunicazione, dei media, delle tecnologie e delle culture digitali, dei sistemi di informazione e dell’industria culturale.





Il percorso formativo in Giurisprudenza (classe LMG-01) ha l’obiettivo di assicurare una formazione giuridica con un costante aggiornamento sulle tematiche più attuali, avviando, di fatto a carriere e opportunità professionali. Sono confermati i corsi già presenti nello scorso anno accademico. Il corso di laurea magistrale in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (classe LM-57) è caratterizzato da un'impronta internazionale e un focus sulla progettazione e gestione di programmi formativi europei. Novità anche per il corso di laurea triennale in Scienze e tecniche dell’educazione e dei servizi per l’infanzia (classe L-19) che dal 2021 avrà un percorso dedicato al segmento 0-6 anni. Tra le possibili occupazioni al termine degli studi, quella di educatore negli asili nido e nelle comunità infantili, animatore socio-educativo nelle strutture pubbliche e private, oppure istruttore o tutor nei servizi di formazione professionale e continua.





Sempre attivi i corsi di laurea triennale in Scienze Motorie, pratica e gestione delle attività sportive (classe L-22) e in Scienze psicologiche delle risorse umane, delle organizzazioni e delle imprese (classe L-24). Il modello di studio dell’Università IUL prevede lezioni fruibili interamente online per permettere agli iscritti di conciliare studio, lavoro e altri impegni quotidiani. Lo studente può accedere alle videolezioni attraverso la piattaforma di formazione IUL, in ogni momento e da qualsiasi postazione, ed è supportato da personale docente di alta qualità e da una continua assistenza di tutor specializzati. Gli esami sono in presenza e possono essere svolti in una delle numerose sedi dell’Università sul territorio nazionale.

Con l’avvio dell’anno accademico 2020-2021 ai tre corsi di laurea triennale in Scienze della Formazione, Psicologia e Scienze Motorie, infatti, si aggiungono i nuovi corsi in Economia, Scienze della Comunicazione e Giurisprudenza. «Abbiamo aperto le iscrizioni al nuovo anno - dichiara Massimiliano Bizzocchi, Direttore Generale dell’Università IUL - con un’offerta formativa sempre più ampia e orientata al mondo del lavoro. In questi mesi di lockdown abbiamo ascoltato le richieste degli utenti avviando tre nuovi corsi di laurea: in economia, in giurisprudenza e in scienze della comunicazione. In pratica, abbiamo raddoppiato l’offerta rispetto allo scorso anno.