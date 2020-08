La Regione controlla lo stato delle opere finanziate

Le verifiche e il controllo sugli stati di attuazione rappresentano una risposta concreta in questa direzione”, ha concluso il Presidente. Solo nella legislatura in corso i finanziamenti hanno interessato oltre 200 opere immediatamente cantierabili, tra cui numerose incompiute. “Abbiamo avviato un monitoraggio certosino dal 2015 in poi. Non possiamo più permetterci di erogare finanziamenti a pioggia e consentire l’avvio di opere che non vedranno mai la luce, destinate a rimanere eterne incompiute o a finire in stato di degrado e abbandono. Allo stesso modo, non è equo che gli Enti beneficiari che per anni non sono stati in grado di realizzare le opere mantengano linee di finanziamento diversamente utilizzabili”, ha detto l’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.





“Chiamiamo ‘Infrastrutture per il territorio’ quella serie di interventi grazie ai quali la popolazione potrà avere maggiori servizi - continua l’Assessore - ma perché le Comunità possano davvero trarre beneficio dalle copiose risorse messe a correre negli ultimi anni e dal lavoro di questo Esecutivo, con le diverse rimodulazioni approvate dalla Giunta regionale, serve che le opere vengano realizzate fino all’ultimo tassello e autorizzate secondo tutti i passaggi previsti dalla legge, pena la revoca del finanziamento”.





Fanno parte delle opere in fase di realizzazione, fin qui finanziate dalla Giunta Solinas, numerose opere viarie, infrastrutture scolastiche e asili nido, aree e spazi ricreativi da mettere al servizio della collettività, edifici comunali e molte altre infrastrutture per le quali era necessario un intervento di carattere economico da parte della Regione, comprese quelle relative al dissesto idrogeologico (lavori di manutenzione negli alvei dei fiumi, ricostruzione opere danneggiate da agenti atmosferici avversi). Fino a oggi, grazie alla rimodulazione delle risorse, sono state finanziate oltre 200 opere.

Monitoraggio dei finanziamenti per verificare lo stato di avanzamento dei cantieri. Il piano di controllo avviato dalla Regione riguarda i finanziamenti erogati dal 2015 fino a oggi a vantaggio dei Comuni e degli altri Enti locali chiamati ad avviare i lavori sulle opere immediatamente cantierabili, su quelle emergenziali e sulle incompiute che ancora interessano il territorio regionale. “L'ammodernamento del sistema infrastrutturale richiede una sorveglianza attenta sulla spesa, spiega il Presidente della Regione Christian Solinas. Occorre evitare di erogare finanziamenti senza riscontro sull’effettiva realizzazione delle opere.