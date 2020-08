Consiglio regionale verso l'approvazione della riforma sanitaria

Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais esprime soddisfazione per l’approvazione dell’articolato (esclusi gli articoli 17 e 41 che sono stati sospesi) del testo unificato che nelle prossime settimane concluderà il suo iter. “Sono stati giorni impegnativi – ha detto Pais – in cui l’Aula, con un approfondito dibattito, ha modificato la legge che rivoluziona la sanità sarda. Sono convinto che il testo che sarà approvato al più presto dal Consiglio regionale consentirà alla Sardegna di avere una sanità moderna, efficiente e soprattutto vicina al cittadino”.

“La Riforma del sistema sanitario regionale, ormai ad un passo dall’approvazione finale, è l’ulteriore dimostrazione che il Consiglio regionale in questa legislatura davanti ai temi importanti procede, pur nella legittima contrapposizione tra maggioranza e opposizione, in maniera compatta avendo come unico obiettivo quello di migliorare la vita dei sardi”.