Olmedo: apre lunedì il Centro ludico

Il Centro Estivo Ludico Ricreativo per l' estate 2020 avrà inizio dal 17 agosto al 18 settembre, presso il Campo Sportivo Comunale del Comune di Olmedo, con operatori/educatori qualificati, sarà presente anche il supporto di neo laureati in psicologia. Il centro apre in assoluta sicurezza seguendo il protocollo obbligatorio studiato dal dipartimento delle politiche della famiglia che prevedono triage di accoglienza con misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani dei bambini e degli operatori; lavoro in gruppi: di 10 ragazzi età 11/15 con 1 operatore/educatore, 7 bambini età 6/10 anni, 5 bambini età 3/5 anni con 1 operatore; Igienizzazione durante la giornata di attrezzature, sanitari e aree gioco; operatori con mascherina e formati sull' aspetto sanitario; progetto estivo a numero chiuso (max 54 ragazzi/bambini)





Per informazioni e iscrizioni da lunedì 10 agosto saremo presenti nel centro sportivo (palestra campo sportivo) di Olmedo - ore 18,00 alle ore 20,00. E' possibile prenotare per il centro estivo alla mail olmedotaekwondo@gmail.com .

Approvato dal Comune di Olmedo, il Centro Estivo Ludico Ricreativo che sarà operativo da Lunedì 17 ad Olmedo presso il campo sportivo Comunale parte il Centro Estivo #piùfortidiprima per bambini/ragazzi dai 6 ai 15 anni. L’iniziativa nasce dalla considerazione che l’emergenza sanitaria, determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19, ha limitato fortemente, in particolare nella cosiddetta fase 1 dell’emergenza, la possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico creando un forte stress emotivo, per questo motivo l’asd taekwondo olmedo vuole creare un opportunità di favorire la socializzazione fra coetanei.