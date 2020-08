I Calici di Parpinello per la Notte delle stelle di San Lorenzo

Dopo una breve presentazione dell'azienda, la serata proseguirà con la degustazione dei vini Poderi Parpinello accompagnata da alcuni dei più apprezzati Prodotti tipici, Street Food, Arte e buona Musica. Intorno alle ore 22:00 è prevista un’attività adatta a tutti i partecipanti: per circa 15/20 minuti, si abbasseranno tutte le luci presenti all’interno del perimetro della Azienda e i partecipanti avranno la possibilità di ammirare il cielo della Notte di San Lorenzo immersi in una location davvero suggestiva. A causa delle restrizioni dovute alle misure di contenimento Covid-19, l’evento sarà a numero chiuso (occorre preventivamente tenere traccia del numero dei partecipanti). Si potrà prenotare esclusivamente all’indirizzo mail poderiparpinello.visite@gmail.com





Per tutte le info relative all’evento il numero a disposizione è il 366 8365661.





L’azienda vinicola Poderi Parpinello è situata nell’area di “Janna de Mare”, la Porta del Mare, a pochi chilometri dal litorale nord-occidentale tra Alghero e Sassari. Le nostre vigne sono accarezzate dal vento profumato del maestrale che dona alle nostre uve salsedine ed aromi della macchia mediterranea. ---L’elevato pregio dei vini Poderi Parpinello è dovuto inoltre alla presenza di terreno ricco di marnee calcaree, arenaria e conglomerati, ma soprattutto alla grande passione ed esperienza enologica di Giampaolo Parpinello che nel 2009, insieme ai figli Laura, Giusi e Paolo ha dato vita all’azienda vitivinicola che conta circa 35 ettari di vigneto, di cui 13 ettari si trovano a Janna de Mare e altri 16 ettari in una zona vicinissima al mare, fra Porto Ferro e il lago di Baratz e circa 7 ettari a Castelsardo.





A Janna de Mare, accanto ai vigneti si estendono 4 ettari di uliveto, da cui si estrae un ottimo olio extravergine di oliva. La Cantina è circondata da un boschetto di querce da sughero centenarie che dona ombra e refrigerio anche nelle stagioni più calde e da cui viene estratto il sughero ogni 10/12 anni, grazie alle abili mani di esperti scorzini, che perpetuano un’antica tecnica manuale sarda. L’amore per la terra e il rispetto per l’innovazione sono i valori che da sempre hanno caratterizzato la famiglia Parpinello, oggi alla terza generazione di esperti del vino. Un tesoro genetico, trasmesso da padre in figlio, che trova la sua eccellente sintesi nella coltivazione e nella lavorazione dei vitigni tipici della Sardegna: Vermentino, Cannonau, Cagnulari, Monica e Torbato.





Il capofamiglia Giampaolo, esperto enologo di riconosciuto valore, nel 1964 si trasferì nel Nord Sardegna a dirigere due storiche cantine. A lui il merito di aver capito, prima di altri, l’incredibile potenzialità che nella viticoltura sarda potevano esprimere vitigni di punta come il Vermentino e il Cagnulari, oggi apprezzati in tutto il mondo, allora forse poco valorizzati. Fu solo un’intuizione? Non proprio. Fu molto di più, fu un sogno coltivato lentamente, anno dopo anno, con pazienza e studio, sino ad arrivare, oggi, all’eccellenza dei vini da lui creati, che contraddistingue il brand Poderi Parpinello.

“E quindi uscimmo a riveder le stelle” È con questo celebre verso della Divina Commedia che, anche quest’anno, si svolgerà l’evento dedicato al turismo del vino: Calici di Stelle 2020. Per il 10 Agosto la Poderi Parpinello propone presso la propria cantina (in Località Janna de Mare S.S 291 Alghero Sassari km 10,5 – uscita Lago di Baratz) una serata speciale, a partire dalle ore 20:00 fino alle ore 24:00. Un’occasione unica per brindare insieme tra i nostri vigneti e sotto il cielo stellato di una Notte di San Lorenzo indimenticabile.