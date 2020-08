Gremio Religioso dei Viandanti:Domenica l'indulgenza plenaria e la processione

Il “tesoro di Buon Cammino” vanta dei pezzi antichissimi, alcuni risalenti addirittura alla fine del ‘500 come attesta prof. Gian Mario De Martis, socio del Gremio ed ex dirigente della Soprintendenza ai Beni archeologici di Sassari. Questo tesoro si compone di numerosi monili donati dalle famiglie nobili della Città che dal Settecento e fino agli anni Sessanta del Novecento hanno custodito il simulacro e la devozione. Per quest’anno è stato scelto l’abito del ‘700 ricamato in oro che la Vergine aveva durante la celebrazione papale del 4 giugno 2017. Con Nostra Signora che lascia il suo trono per scendere in mezzo al suo popolo entra nel vivo la festa che costituisce il grande preludio allo scioglimento del Voto del 14 agosto.





Da quel momento fino alla domenica notte, secondo una tradizione che affonda le sue radici nel Medio Evo, il Simulacro sarà sempre vegliato da gremianti, portatori e devoti. Un modo assai particolare per esprimere l’affetto alla Vergine nei giorni della sua festa. -Sabato 8 alle ore 19,45 il Vicario Generale Mons. Antonio Tamponi presiederà il canto dei Primi Vespri solenni, atto liturgico col quale si entra formalmente nella solennità della Beata Vergine Maria del Buon Cammino. Alle ore 21,30 poi si terrà una veglia mariana con diversi sacerdoti a disposizione per le confessioni.-





Domenica 9 SOLENNITA’ DELLA B.V.M. DEL BUON CAMMINO INDULGENZA PLENARIA CONCESSA DA PAPA FRANCESCO AI FEDELI CHE PARTECIPANO ALLA MESSA E ALLA PROCESSIONE





lle ore 9 e alle ore 18 verranno celebrate Sante Messe. Alle ore 11 Sua Ecc. Rev.ma Mons. Gian Franco Saba presiederà il tradizionale Pontificale di Buon Cammino che sarà concelebrato dal Vicario Generale, dal parroco e da altri sacerdoti. A conclusione del solenne rito, alla presenza delle Autorità Cittadine e del Territorio avrà luogo il tradizionale Intregu: il passaggio della Bandiera tra l’Obriere uscente Costantino Sanna e l’Obriere entrante Alessandro Carta. Il Pontificale verrà trasmesso in diretta su Videolina per permettere la partecipazione di tanti fedeli che, date le restrizioni per il contenimento del contagio da nuovo Coronavirus, non potranno partecipare al sacri rito poiché la chiesa di S. Agostino potrà contenere solo cento persone.





La sera alle 19,45 poi la solenne processione che accompagnerà il miracoloso simulacro di Nostra Signora presso i vicini ospedali. Il Gremio, in accordo con le competenti Autorità, ha scelto di variare in modo straordinario il percorso della processione che simbolicamente si porterà dinanzi a gli ospedali cittadini: Maria si mette in cammino sulle strade della sofferenza e della speranza. Alla suggestiva processione parteciperanno oltre a diversi Gremi l’Arciconfraternita del Gonfalone sotto l’invocazione della Santa Croce, la Confraternita dei Santi Misteri e la rappresentanza di devoti provenienti da diversi paesi dell’Isola. La processione, abitualmente molto suggestiva sarà anche la prima dopo la riprese delle attività con la fine del lockdown. Il Gremio, dal suo fondo di solidarietà, collaborerà con la Caritas Diocesana per offrire il pranzo di questo giorno di festa a gli ospiti delle mense cittadine.





Questa iniziativa di carità nasce dall’ascolto attento del Magistero del Vescovo che spesso invita il suo gregge, nel cammino pastorale che si sta compiendo, a superare l’indifferenza e a dare un impulso nuovo a ciò che ci ha tramandato la tradizione storica rileggendolo alla luce evangelica. Per aiutare i fedeli a rispettare le norme igienico-sanitarie il Gremio ha anche costituito un gruppo di volontari.





L’Indulgenza Plenaria donata da Papa Francesco è il grande dono della festa, è “il Perdono di Buon Cammino”: il Santo Padre, infatti, desidera che tutti coloro che partecipano ai due appuntamenti della giornata mariana, alle condizioni solite (Comunione sacramentale, confessione e sosta in preghiera dinanzi al miracoloso simulacro) abbiano la remissione di ogni pena legata al peccato. Questo grande segno di vicinanza del Sommo Pontefice alla devozione dei sassaresi è indice del suo amore per la Madonna dei Viandanti, che volle il 4 giugno 2017 sull’altare di piazza san Pietro, e di affetto verso la Diocesi Turritana. A tutti i partecipanti il Gremio raccomanda l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e il distanziamento sociale. Cristian Zedda -Segretario-

Quest’anno certamente nulla era scontato, ma il Gremio ha ottenuto le dovute approvazioni dalle Autorità competenti. -Venerdì 7 il miracoloso simulacro di Nostra Signora verrà rivestito degli abiti della Festa e intronizzato sull’altare maggiore alle ore 18,45. La vestizione del simulacro caro ai sassaresi avverrà in un clima di preghiera e grande riservatezza, saranno poche donne del Gremio, le quali hanno tale incarico da diversi decenni, a curare l’abbigliamento della Vergine e ad appuntare su gli abiti i numerosi gioielli ex voto.