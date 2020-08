Parco tecnologico: pubblicate nove borse di formazione

Le borse, con un importo annuale di 15.000 euro, sono rivolte a giovani laureati che intendono perfezionare le loro conoscenze specialistiche nell'ambito delle attività di ricerca specifiche del Parco scientifico e tecnologico della Regione Sardegna. Le borse sono suddivise fra le società partecipate nel modo seguente: - quattro borse di formazione al CRS4 - quattro borse di formazione a Porto Conte Ricerche - una borsa di formazione alla Fondazione IMC. Sardegna Ricerche sarà l'ente promotore e si occuperà, oltre che del finanziamento delle borse, anche di tutte le pratiche amministrative e della selezione dei candidati. Le società partecipate si occuperanno invece della gestione quotidiana delle attività dei borsisti e della loro formazione. La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione di tutte le selezioni è fissata per le ore 11.00 del 15 settembre 2020. Consulta la notizia sul sito Sardegna Ricerche

Sardegna Ricerche ha pubblicato nove avvisi per altrettante borse di formazione da svolgere all'interno delle sedi del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna e, in particolare, delle società partecipate di Sardegna Ricerche, ovvero CRS4, Porto Conte Ricerche e Fondazione IMC. Nell'ambito delle sue attività di sviluppo del Parco tecnologico e dell'intero sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, Sardegna Ricerche promuove la formazione del capitale umano indispensabile allo sviluppo e alla crescita con attività formative dal contenuto fortemente innovativo, in grado di incidere positivamente sul sistema imprenditoriale e della ricerca.