Attualità Confederazione Italiana Agricoltori (CIA): domani a Cagliari la conferenza stampa

Vi ricordiamo che domani, mercoledì 5 agosto alle ore 10, all’Hotel Regina Margherita di Cagliari si terrà la conferenza stampa organizzata dalla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) sul tema della Peste suina africana (PSA). In occasione dell’incontro con gli organi di informazione, il presidente regionale, Francesco Erbì, il responsabile nazionale CIA per il settore suinicolo, Martino Scanu, e alcuni esperti del comparto faranno il punto sullo stato di eradicazione della PSA in Sardegna.