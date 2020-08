Attualità Il fabbisogno di sangue non và in vacanza

Vista la carenza di sangue che si accentua notevolmente nei mesi estivi, quest’anno ancora di più in quanto si è aggiunta l’emergenza sanitaria dovuta al corona virus. L’AVIS comunale di Alghero ricorda che è stata programmata la 6° giornata di raccolta sangue estiva per l’anno 2020. Sabato 08 Agosto 2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 . Sarà presente l’autoemoteca con l’equipe medica dell’AVIS provinciale che sosterà presso Largo di Francesco fronte Piazza Pino Piras, pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno donare il sangue, in un momento particolare bisogno qual’è è questo periodo. Le raccolte continueranno con cadenza settimanale nel mese di agosto 2020: venerdì 14, sabato 22 e 29.