Dico NO alla Droga: i volontari promuovono il messaggio a Cannigione , Arzachena, Nuoro e Cagliari

Non è un caso se Arzachena e le sue incantevoli frazioni, è diventata sinonimo di movida e la Costa Smeralda si è affermata come uno dei luoghi più di moda di tutta la penisola: dal lusso di Porto Cervo, meta di vip, stilisti, cantanti, calciatori e altri noti personaggi, alle località più abbordabili come Cannigione e Baja Sardinia, dove le opportunità per una vita notturna adatta a tutti i gusti sono innumerevoli. Sicuramente terreno fertile per gli spacciatori sempre pronti a rifornire il mercato della loro merce miracolosa, panacea per la “soluzione” di tutti i problemi della vita. Gli arresti e sequestri di ingenti quantitativi di marijuana e cocaina effettuati nella zona nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine dimostrano come i pusher siano sempre in azione per portare “aiuto” alle loro vittime.





Che fare? Per i volontari l’unica “cura” sicura ed efficace è la prevenzione che per definizione significa “pre-venire”, cioè arrivare prima del male. Convinti che, come scriveva il filosofo L. Ron Hubbard: “l’istruzione è l’arma più efficace nella guerra contro le droghe” i volontari in collaborazione con gli esercenti dei negozi distribuiti nel territorio, divulgano quella verità che, se conosciuta in tempo, è in grado di tenere i giovani lontano dalla droga. È certo infatti che solo la verità può confutare le bugie degli spacciatori che invitano i ragazzi a “provare”, promettendo serate felici e spensierate e, in men che non si dica, li porterà a vivere una vita senza emozioni né futuro.





Ma non solo le Gallura sarà interessata dall’azione martellante di prevenzione dei volontari di Mondo Libero dalla Droga che, nella giornata di lunedì 3 agosto, hanno distribuito centinaia di libretti informativi nelle strade del centro di Nuoro e quelli cagliaritani, mercoledì 5, porteranno il messaggio di vivere liberi dalla droga nello splendido scenario del lungomare Poetto. Info: www.noalladroga.it

Dopo Palau, anche Cannigione e Arzachena, saranno nel mirino dei volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology, che nelle giornate di martedì 4 e mercoledì 5 agosto, distribuiranno a turisti e cittadini gli opuscoli contenenti la verità sulla droga. Nonostante la presenza dei turisti, soprattutto stranieri, quest’anno sia limitata a causa delle restrizioni negli spostamenti dovuto al Covid, le due perle turistiche dell’alta Gallura sono prese d’assalto da chi cerca il divertimento notturno.