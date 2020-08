Attualità Convocazione consiglio comunale

I lavori del Consiglio comunale riprenderanno martedì 4 agosto alle 15.30 nella “Sala Langiu” del Comando di Polizia municipale di Sassari. All'ordine del giorno sono presenti i seguenti argomenti: Variazione Documento unico di programmazione 2020 – 2022; Piano urbanistico comunale – Presa d’atto autorizzazione integrata ambientale n. 1 del 24.7.2019 per realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Località Cazzalarga nel comune di Sassari – Soc. Ecotorres s.r.l. – Variazione ai sensi dell’articolo 20 comma 25, L.R. Sardegna n. 45/1989; Relazione annuale del Sindaco sull'attività della Giunta - Documenti di sintesi delle commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'articolo 77 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.