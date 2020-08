Carla Cuccu (M5S): «Dare avvio al registro diabete»

Secondo l’Oms, i sardi risultano essere i più colpiti da questa patologia: i numeri parlano di 10mila 197 anziani e oltre 1.500 tra ragazzi, giovani e adolescenti». Il 19 gennaio del 2007, l’allora consiglio regionale riconobbe il diabete mellito tra le malattie più pericolose, definendone anche le misure di contrasto e l’istituzione di appositi organismi con il compito di monitorare la situazione dei cittadini colpiti. «Proprio con l’avvio del registro diabete si potrebbe migliorare l’assistenza ai pazienti. La Regione – ha concluso l’esponente pentastellata – dia quindi risposte sull’immediata attivazione del servizio che potrebbe salvare la vita a migliaia di persone».

Non si fermano le attività della consigliera regionale e segretaria della commissione Sanità del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu, che ha presentato un’interpellanza al governatore, Christian Solinas, e all’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, per chiedere l’immediata attivazione del registro diabete. «L’assistenza alle persone diabetiche – ha sottolineato Carla Cuccu – è uno dei principali problemi mondiali in ambito sanitario.