La Pietraia di Alghero: un quartiere dimenticato - Dal micro nido un segnale di speranza

Tra le opportunità va tenuta in considerazione quella rappresentata dal progetto integrato di riqualificazione presentato dalla amministrazione Bruno nel marzo del 2018 e ancora ormeggiato negli uffici regionali a causa di un ricorso presentato da uno dei comuni concorrenti per l'aggiudicazione dei fondi pubblici. Il progetto, si disse allora, " farà da apripista " per trasferire la stessa filosofia di intervento agli altri quartieri della città. Ma il progetto non solo non è partito ma è addirittura oggetto di un contenzioso legale la cui definizione non è proprio dietro l'angolo conoscendo le dinamiche delle procedure tecnico, burocratiche e legali. Inoltre una revisione di tipo urbanistico appare oggi prioritaria se si intende davvero restituire al quartiere, e non soltanto a parole, efficienza e vivibilità . Ci sono aree di 167, edilizia economico popolare, ancora da completare, per non parlare dei piani di zona che sono scaduti dal 1994 lasciando vaste aree praticamente in stato di abbandono, ettari di erbacce, spesso oggetto di discariche abusive, terreni anche a rischio incendio durante l'estate per la robusta crescita di vegetazione spontanea.





Un disordine complessivo che il quartiere non merita anche perchè fino a oggi ha pagato una sorta di isolamento dal resto della città essendo considerato prevalentemente una periferia nonostante la presenza di oltre 10 mila abitanti . Non va dimenticato inoltre che la Pietraia, unica via di ingresso e uscita a nord di Alghero, ha subito per decenni una vivibilità precaria proprio per l'impressionante volume di traffico che è stata costretta a sopportare. Un argomento questo, che comporta anche riflessioni di ordine igienico sanitario per l'inquinamento dell'aria, che fortunatamente appare vicino a un ridimensionamento degli effetti negativi.





Beneficio che potrà giungere dalla realizzazione della cinconvallazione urbana che recentemente è stata oggetto di una formale apertura dei lavori anche se l'insediamento del cantiere non è ancora a regime. Va detto che la pandemia del Covid 19 non ha certo favorito l'amministrazione comunale algherese nel percorso di realizzazione dei punti programmatici annunciati al momento del suo insediamento nel giugno del 2019. E' ora il momento di recuperare con azioni decise e coraggiose, tenendo ben presente che se i problemi di ordine sanitario hanno soltanto marginalmente investito la Riviera del Corallo, le conseguenze di ordine economico sono invece disastrose, da oggi, e lo saranno ancora di più dal prossimo autunno.





La consegna di inizio dei lavori all'impresa che si è aggiudicata la gara di appalto per la realizzazione di una micro nido ( da 0 a 3 anni ) nel quartiere della Pietraia, nello spazio della scuola media di via Malta, potrebbe rappresentare il primo passo concreto verso il recupero della funzionalità e dei servizi del popoloso quartiere a Nord della città.Un quartiere che più di altri ha pagato una programmazione urbanistica miope, si pensi che i piani di zona sono bloccati da oltre un decennio, e una offerta di servizi, anche di ordine sociale, largamente inferiore a quella garantita agli altri quartieri nonostante la presenza di due strutture ospedaliere sulla cui efficienza sarebbe ora di fare chiarezza. E non soltanto con i comunicati stampa.. Il micro nido quindi potrebbe costituire l'occasione per una ripartenza della "Parrera " soprattutto se l'amministrazione in carica sarà in grado di mantenere gli impegni assunti in campagna elettorale.