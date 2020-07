In crescita la domanda di baby sitter - Quanto costano?

Secondo Sitly, piattaforma internazionale specializzata nella ricerca di baby sitter con oltre 900mila iscritti in Italia, molte famiglie si sono attivate per cercare una babysitter.



In particolare a maggio si è avuto un +35% di genitori nuovi iscritti al sito – fase in cui, per altro, nulla era ancora certo relativamente ai centri estivi – trend che è poi continuato anche a giugno, +15%.



Anche le babysitter hanno ricominciato a cercare lavoro fin dai primi giorni di maggio: +50% di nuove candidate iscritte su www.sitly.it.







Un numero che è cresciuto ancora a giugno: +200% rispetto a giugno 2019. Rispetto al 2019, nel mese di maggio, il traffico sul sito è aumentato del 39% e a giugno del 25%, segno che la soluzione dei centri estivi non è stata accolta da tutte le famiglie italiane.



Le tariffe delle babysitter Altro aspetto interessante è il fatto che, tra giugno e luglio, la media nazionale della tariffa oraria richiesta dalle babysitter è rimasta invariata rispetto all'anno precedente (2019), con circa 7,9 euro all'ora, sebbene si confermino le differenze tra le diverse città italiane: Milano e Genova 9 euro l'ora, Firenze in risalita con 9,13 euro, Torino 8 euro, Bologna 8,6 euro, Roma e Trieste 8,5 euro, Venezia e Trento 8,3 euro, Napoli 7,5 euro, Palermo 7,44 euro, Cagliari 8,38 euro, Crotone 7 euro, Brindisi 7,20 euro.





Nessun effetto Covid dunque da quanto rilevato sulla piattaforma.



A settembre, l'incertezza sulla modalità di riapertura delle scuole e, allo stesso tempo, la ripartenza della maggior parte delle attività lavorative creano scompiglio tra i genitori italiani. Per il 63% dei genitori iscritti a Sitly la soluzione per riuscire a conciliare lavoro e famiglia resta un dilemma.



Il 9,35% dei genitori che hanno risposto al sondaggio ha dichiarato che probabilmente non tornerà al lavoro.

Per il restante 90%, nel 55,7% dei casi papà e mamma torneranno al lavoro entrambi.



Qualora dovesse rientrare solo uno dei due genitori, invece, si tratta nell'11% delle famiglie di donne e nel 22% di uomini.



A conferma di come saranno proporzionalmente più le mamme a dover rinunciare alla carriera per poter gestire i propri figli.