Akenta Day: il virus fa saltare l'evento della Cantina di Santa Maria La Palma

L’Akènta Day è un appuntamento nato per celebrare uno dei prodotti più originali e rappresentativi del territorio, il vino subacqueo Akènta Sub, affinato in fondo al mare a circa 40 metri di profondità nelle acque dell’Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana-Parco di Porto Conte. Far emergere la Cantina Subacquea è un’operazione molto delicata che coinvolge un team di sommozzatori, personale tecnico della Cantina e un elicottero che solleva le casse e le recapita presso la Cantina. Una volta l’anno la Cantina Santa Maria La Palma apre queste operazioni al pubblico, con l’evento speciale Akènta Day: la festa del vino subacqueo e dell’Akènta, ideata e organizzata dalla Cantina Santa Maria La Palma in collaborazione con le istituzioni del territorio per celebrare la bellezza e l’unicità del territorio di Alghero. Un’iniziativa unica, altamente spettacolare, che nel corso degli ultimi 4 anni è diventata una costante dell’estate ad Alghero e in Sardegna, attirando persone da tutta Italia e da tutto il mondo.





L’Akènta Day è diviso in due momenti: l’Emersion Party, con l’emersione da seguire nelle acque di Punta Giglio e boat party su diverse imbarcazioni, e l’Akènta Magic Night, un grande spettacolo organizzato nel porto di Alghero con cadenza biennale. L’edizione 2019 dell’Akènta Day è stata a oggi la più grande mai realizzata: in mare hanno assistito allo spettacolo circa 1000 persone su diverse imbarcazioni, mentre la sera la Cantina Santa Maria La Palma ha regalato alla città di Alghero il grande spettacolo dell’Akènta Magic Night, nel Porto di Alghero, con le esibizioni degli acrobati Sonics, il video mapping dei Punkomat e la musica di Radio Deejay e Radio M2O, a cui hanno partecipato in tutto circa 10mila persone. Il 2020 non vedrà un nuovo Akènta Day: la Cantina Santa Maria La Palma da appuntamento al prossimo anno, per una nuova edizione di questo importante evento, confidando in una situazione globale più serena.

l popolare evento che celebra con una grande festa l’emersione della Cantina Subacquea dove si affina l’Akènta Sub, non si terrà nell’estate del 2020. Alghero perde così purtroppo uno dei suoi appuntamenti di punta della bella stagione. È la decisione presa, a malincuore, dalla Cantina Santa Maria La Palma, a fronte della nota situazione causata dalla pandemia di Covid-19, che impedisce una normale gestione di eventi e assembramenti. L’azienda lavorava da all’Akènta Day 2020 e ha fatto il possibile per salvare l’edizione, ma purtroppo le condizioni attuali non permettono un corretto svolgimento dell’evento.