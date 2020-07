Avviso pubblico per AlgheroTicket - Il progetto della Fondazione

L’obiettivo è quello di sviluppare l’AlgheroTicket da strumento che permette l’accesso alle principali attrattive del territorio ad uno strumento capace di integrare più tipologie di servizi: attrattive del territorio, food&wine, svago, sport, accoglienza, etc, al fine di creare un’offerta turistico-culturale integrata e condivisa. Sono tre le modalità di adesione previste dal progetto: proponendo offerte di soggiorno e pacchetti vacanza, prevedendo sconti e agevolazioni studiati ad hoc per chi acquista il biglietto unico e entrando a far parte del circuito di vendita AlgheroTicket. Il progetto, le modalità di adesione e tutte le informazioni sono consultabili sul portale di informazione turistica Alghero Turismo al seguente link https://bit.ly/Algheroticket_operatori

La Fondazione Alghero e il Comune di Alghero, in collaborazione con il Parco Regionale di Porto Conte, promuovono, attraverso un avviso pubblico, l'adesione al progetto di comunicazione e valorizzazione del territorio “Un passo verso la Bellezza". La prima azione del progetto, presentata alla stampa l’11 luglio, è stata la creazione di AlgheroTicket, il Biglietto Unico per scoprire Alghero, visitare i Musei della Città, la Grotta di Nettuno, il Parco Archeologico e il Parco Naturale (12 siti nel complesso). Il secondo passo prevede il coinvolgimento attivo degli operatori del settore turistico, attori chiave per il successo dell'iniziativa chiamati, attraverso il loro saper accogliere, a farsi promotori del progetto.