La nuova App Immuni, scopriamo il suo funzionamento

Bonusfinder Italia. Grazie ad un comune cellulare, infatti, sarà possibile scaricare e installare l’App totalmente gratuita e, attraverso la tecnologia Bluetooth, si avrà a disposizione un pratico strumento per cercare di contenere e far rientrare l’emergenza pandemica ancora in atto. L’App Immuni è nata grazie alla volontà della task force nominata dall'esecutivo insieme al Commissario straordinario, con l’avallo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pensata per entrare in gioco durante la gestione della fase 2 di questa emergenza.

Dopo una prima fase di test, partita il 1 giugno scorso, dal 15 dello stesso mese è possibile scaricare in tutta Italia la nuova App Immuni, applicazione non obbligatoria nata con lo scopo di tracciare, monitorare e abbassare i casi di Coronavirus presenti sul nostro territorio. Lo smartphone diventa quindi un compagno utile non solo per guardare divertenti video in streaming su Youtube, per condividere emozioni sui social con gli amici oppure per divertirsi con. Grazie ad un comune cellulare, infatti, sarà possibile scaricare e installare l’App totalmente gratuita e, attraverso la tecnologia Bluetooth, si avrà a disposizione un pratico strumento per cercare di contenere e far rientrare l’emergenza pandemica ancora in atto. L’App Immuni è nata grazie alla volontà della task force nominata dall'esecutivo insieme al Commissario straordinario, con l’avallo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pensata per entrare in gioco durante ladi questa emergenza.





Come funziona l’App Immuni



Bending Spoons, un'azienda italiana impiegata nello sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili iOS e Android, è stata inizialmente resa disponibile per tracciare i contagi solo nelle 4 regioni pilota (Abruzzo, Marche, Liguria e Puglia) della nostra penisola, per poi essere pronta e disponibile per tutti gli utenti dell’intero territorio Italiano. Come detto Immuni è progettata per funzionare attraverso il sistema Bluetooth del nostro device mobile, una tecnologia presente nella maggior parte dei telefoni cellulari da sempre in commercio. Un’App pensata per funzionare su larga scala che vede al momento del lancio oltre 2 milioni i download effettuati, chiaro segno dell’interesse da parte dei cittadini che vedono in questa App un’opportunità per un ritorno il più velocemente possibile ad una normalità tanto attesa e sperata. Con Immuni infatti, sapremo in tempo reale se siamo entrati in contatto con persone risultate positive al test per SARS-CoV-2.

Realizzata da, un'azienda italiana impiegata nello sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili iOS e Android, è stata inizialmente resa disponibile per tracciare i contagi solo nelle 4 regioni pilota (Abruzzo, Marche, Liguria e Puglia) della nostra penisola, per poi essere pronta e disponibile per tutti gli utenti dell’intero territorio Italiano. Come detto Immuni è progettata per funzionare attraversodel nostro device mobile, una tecnologia presente nella maggior parte dei telefoni cellulari da sempre in commercio. Un’App pensata per funzionare su larga scala che vede al momento del lancio oltre 2 milioni i download effettuati, chiaro segno dell’interesse da parte dei cittadini che vedono in questa App un’opportunità per un ritorno il più velocemente possibile ad una normalità tanto attesa e sperata. Con Immuni infatti, sapremo in tempo reale se siamo entrati in contatto con persone risultate positive al test per SARS-CoV-2.





Attivando l’App sul proprio cellulare, ogni utente verrà monitorato negli spostamenti in maniera del tutto anonima; i dati ricavati vengono processati direttamente dall’App e scambiati tra gli utenti in via automatica quando i due dispositivi si trovano in prossimità tra loro. Nei casi in cui gli operatori sanitari riscontrino un soggetto positivo al virus, caricheranno all’interno di un server dedicato un codice cifrato che fa riferimento in via anonima al soggetto in questione. Qualora uno o più utenti che si sono trovati negli ultimi 14 giorni a meno di due metri di distanza e per più di 15 minuti con la persona risultata positiva al test, riceveranno dal sistema di controllo dell’App un messaggio sul cellulare, il quale li avviserà di questo potenziale incontro a rischio e sulla possibilità di essere stati esposti al contagio nel giorno indicato. Nel messaggio verranno indicate le procedure e le regole di comportamento da seguire come, ad esempio, di evitare al momento contatti, di raggiungere telefonicamente il proprio medico generale o il numero del Ministero della Salute o i differenti numeri verdi messi a disposizione dalle Regioni.







Sicurezza e privacy



Dal lancio dell’App Immuni si sono sollevate molte polemiche relative alla sicurezza dei dati e alla privacy degli utenti. Il funzionamento dell’App non avviene attraverso il segnale GPS ma esclusivamente grazie alla tecnologia Bluetooth diretta e a corto raggio. Questo ha permesso di ovviare al problema maggiore relativo alle linee guida Europee di tutela per la privacy dei fruitori dell’App. Grazie ad un modello decentralizzato infatti, non è stato più necessario caricare su dei server esterni tutte le informazioni (anche se criptate e quindi anonime) dei vari utenti; così facendo si è potuto garantire uno scambio diretto dei dati rispettando la sicurezza e la privacy tra gli utenti stessi, grazie al corto raggio di azione del Bluetooth e senza l’intervento di agenti intermediari quali un server centralizzato. Se sempre più utenti scaricheranno Immuni, sarà più semplice monitorare questa situazione e il rientro alla normalità sarà più veloce.