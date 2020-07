Sassari: convocato il consiglio comunale

Interpellanza del consigliere Andria su "Richiesta di chiarimenti sull’opportunità, in relazione alle complicazioni sopraggiunte per il Covid-19, della scelta che ha determinato la cessazione del contratto d’appalto del servizio di gestione del “PalaSerradimigni” - Rep. del 7.10.2019 - improrogabilmente per il 31 maggio 2020 - nonostante un mese di proroga previsto nello stesso contratto”; Mozione del consigliere Daniele Deiana su "Autorizzazioni di somministrazione e preparazione di cibi e bevande"; Ordine del giorno del consigliere Andria su "Indirizzo politico per il recepimento del Documento presentato dai consiglieri Ginesu, Deiana e Andria in data 10 aprile 2020 e inviato alla segreteria del Consiglio comunale e a tutti i settori dell’amministrazione comunale";





Mozione del consigliere Daniele Deiana su "Vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici"; Ordine del giorno del consigliere Daniele Deiana su "Progetti utili alla collettività"; Mozione della consigliera Useri e del consigliere Sias su "Elenco enti del terzo settore quale supporto per la predisposizione e attuazione delle attività di orientamento e inclusione sociale e Puc".

Il Consiglio comunale è convocato per martedì 21 luglio alle 15.30 nella “Sala Langiu” del Comando di Polizia municipale di Sassari, per trattare i seguenti argomenti all'ordine del giorno: Ricorso contro il Comune di Sassari R.G. n. 196/2014 – Sentenza T.A.R. Sardegna n. 153/2020 - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Variazione bilancio di previsione 2020/2022 - Allegato n. 78 (A – B); Mozione del consigliere Andria su “Istituzione del Registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità e creazione del relativo regolamento”; Ordine del giorno dei consiglieri Brianda e Dettori su "Insediamento di un Comitato tecnico scientifico comunale";