Game Maker Academy apre le porte per presentare la scuola dei Videogiochi

In generale il percorso all'interno di Game Maker Academy aiuta gli allievi a diventare figure esperte e capaci di inserirsi con facilità sia all'interno di studi affermati, dove tutti hanno una propria specializzazione, sia all'interno di realtà "Indie", dove ogni professionista riveste più ruoli chiave. Game Maker Academy ha un metodo innovativo per specializzare nuovi professionisti "completi" nella creazione di videogame. Gli iscritti ai due differenti indirizzi rappresentano le figure chiave nel processo di creazione di un'opera videoludica. Formando dei gruppi omogenei realizzeranno una capstone, un videogioco completo, che per gli allievi rappresenterà il primo ingresso nell'industria del videogame. “L'intera scuola è orientata verso la creazione di un proprio portfolio di opere realizzate, vero biglietto da visita nel settore dell'industria videoludica” - aggiunge Andrea Assorgia - “Tutte le lezioni si svolgono davanti allo schermo e sono improntate ad acquisire la pratica necessaria al mestiere”.





Nata su iniziativa di Net-Press, impresa cagliaritana specializzata in informatica, comunicazione e nuove tecnologie, Game Maker Academy dopo aver attivato, già dal 2016 una serie di corsi su coding, modellazione 3D e animazione, ha dato vita ai corsi annuali completi post-diploma e post-laurea dedicati a sviluppatori, autori, disegnatori, artisti e sound designer. Dany&Dany, fumettiste e illustratrici, note anche per aver collaborato al costume design per il relativo teaser cinematografico di ambientazione fanta-nuragica, diretto dal premio Oscar Anthony LaMolinara; Andrea Piano, game designer formatosi a Malta, che attualmente con Polygon Moon sta realizzando un gioco in VR per Società Umanitaria “Fabbrica del Cinema”; Giovanni Follesa, prolifico romanziere e sceneggiatore; Valentina Spanu, giovane regista; Andrea Assorgia, direttore didattico di Game Maker Academy, game designer, developer, autore di giochi e videogiochi. Questi sono alcuni nomi dei docenti, tutte figure esperte e di primo piano del loro settore, che sarà possibile incontrare durante l'Open Day, sabato sabato 25 Luglio dalle ore 9 a Cagliari presso la Sala Espace Peacock – Via Campidano 24 – Cagliari . A seguire un bar-camp per permettere agli aspiranti allievi di scambiare due chiacchiere coi vari docenti..

L'iniziativa è funzionale a mostrare dove di formano i giovani sardi che vogliono inserirsi nell'industria del videogame . Un'importante occasione di incontro per conoscere nel dettaglio i tre indirizzi con piani di studio diversificati: Game Developer e Game Artist: quasi 900 ore di attività tra lezioni, laboratori e workshop da ottobre a giugno per formare i giovani sardi nell'industria del videogame. “Lo scorso anno abbiamo formato circa 20 futuri creatori di videogame, divisi tra Developer e Artist, e gli studenti del primo anno sono pronti a mostrare le loro capstones proprio durante l'OpenDay.” - spiega Andrea Assorgia direttore dell'Academy - “Gli studenti del secondo anno invece hanno terminato il percorso di formazione e sono pronti ad ottenere le importanti certificazioni caratteristiche del settore e stanno già facendo i primi passi come professionisti.”