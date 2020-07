Calcio Serie A, pazza idea Europa League: il Cagliari spera ancora

Il campionato di Serie A è agli sgoccioli, con i primi verdetti che non tarderanno ad arrivare. Tra la bagarre salvezza e la corsa nella parte alta della classifica per un posto nei due tornei continentali, il finale di stagione in Italia si preannuncia più emozionante che mai. Parallelamente, in queste ultime settimane sono cominciate, anche se non in via ufficiale, le prime manovre di mercato che hanno visto già la conclusione delle prime trattative.





Sotto la guida di Rolando Maran, il Cagliari nel corso della prima parte di questa stagione aveva raggiunto anche la terza piazza della classifica. Poi le prime battute d'arresto e un declino che è culminato con il cambio in panchina e l'arrivo del nuovo allenatore. Ma questo Cagliari può ancora dire la sua. Vista l'agguerrita concorrenza, gli isolani però non partono tra le squadre favorite per rientrare tra le prime sette della classifica (e dunque per un posto nella prossima Europa League). Eppure, essendo il Cagliari oggi tra le squadre di centro classifica meglio attrezzate, le analisi dei principali portali di scommesse sul calcio come Betway parlano ancora di qualche residua chance per i rossoblù di finire tra le qualificate in Europa la prossima stagione. La formazione del capoluogo sardo è stata la vera rivelazione del girone di andata del campionato in corso, tanto che, a metà stagione, gli allenatori del massimo torneo di calcio in Italia avevano pronosticato per il sodalizio rossoblù un futuro da protagonista.





Nonostante il recente andamento degli isolani in campionato non sia stato dei più meritevoli e produttivi, il Cagliari di quest’anno mantiene ancora qualche punto di vantaggio rispetto a quanto accumulato in classifica nell’ultima stagione alla stessa giornata. Nulla a che vedere con il saldo di +10 punti registrato al girone di andata (e precisamente alla dodicesima giornata), anche se, come detto, la formazione rossoblù resta tra le migliori otto squadre che sino a questo punto del campionato hanno migliorato il punteggio in classifica rispetto alla passata stagione.







Europa League, i numeri non estromettono gli isolani dalla corsa verso il sogno qualificazione. L’impresa non sarà facile e, per questa ragione, Zenga è consapevole di dover dare i suoi più di una motivazione. Al di là dell’ambizioso obiettivo dell’Europa, che contribuirebbe a festeggiare nel migliore dei modi il centenario del club, questo Cagliari può puntare decisamente a migliorare il nono posto ottenuto dalla formazione allenata da Massimiliano Allegri nel corso del campionato 2008/2009 (ad oggi il miglior risultato in campionato per il Cagliari dagli anni novanta). Un traguardo non di poco conto per una provinciale. Toccherà fare i conti con il calendario che, in particolar modo nelle ultime giornate, metterà di fronte a Joao Pedro e compagni tre big come Lazio, Milan e Juventus, tutte potenzialmente ancora per il vertice della classifica o, nel caso dei rossoneri, per l’Europa League.

I numeri, allo stato attuale, permettono ancora agli uomini di Walter Zenga di sperare di tagliare traguardi (ormai) inaspettati. Se da un lato, la salvezza è cosa ormai fatta, per quanto riguarda la parte alta della classifica, ovvero quel settimo posto che potrebbe valere l'accesso all'Europa League, i numeri non estromettono gli isolani dalla corsa verso il sogno qualificazione. L'impresa non sarà facile e, per questa ragione, Zenga è consapevole di dover dare i suoi più di una motivazione. Al di là dell'ambizioso obiettivo dell'Europa, che contribuirebbe a festeggiare nel migliore dei modi il centenario del club, questo Cagliari può puntare decisamente a migliorare il nono posto ottenuto dalla formazione allenata da Massimiliano Allegri nel corso del campionato 2008/2009 (ad oggi il miglior risultato in campionato per il Cagliari dagli anni novanta). Un traguardo non di poco conto per una provinciale. Toccherà fare i conti con il calendario che, in particolar modo nelle ultime giornate, metterà di fronte a Joao Pedro e compagni tre big come Lazio, Milan e Juventus, tutte potenzialmente ancora per il vertice della classifica o, nel caso dei rossoneri, per l'Europa League.





Un occhio al campionato e uno al mercato.







Serie A. Quasi certamente, non vedremo più a Cagliari il centrocampista belga Radja Nainggolan (che tornerà all’Inter), tra i protagonisti di questa stagione. Negli ultimi giorni, anche il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ha espresso parole d’elogio per il Ninja, addirittura avanzando l’ipotesi poter affiancare Nainggolan all’ex cagliaritano Nicolò Barella in mediana.

Con l'approssimarsi della fine del campionato, in casa Cagliari sono già cominciate le grandi manovre in vista della costruzione della formazione che disputerà il prossimo campionato di Serie A. Quasi certamente, non vedremo più a Cagliari il centrocampista belga Radja Nainggolan (che tornerà all'Inter), tra i protagonisti di questa stagione. Negli ultimi giorni, anche il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ha espresso parole d'elogio per il Ninja, addirittura avanzando l'ipotesi poter affiancare Nainggolan all'ex cagliaritano Nicolò Barella in mediana.





Sul taccuino degli osservatori della società, però, vi sarebbero già alcuni nomi che potrebbero rientrare nel progetto del prossimo anno. Stiamo parlando di Matias Vina, terzino del Palmeiras, tra i giovani prospetti più seguiti del Sud America. Il secondo nome è quello di Jonathan Rodriguez, uruguayano come Vina, oggi punto di riferimento dell’attacco della squadra messicana del Cruz Azul.