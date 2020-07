Unicef: dalla Fondazione Lego 500 scatole del gioco

“In situazioni di emergenza il gioco diventa uno strumento fondamentale per i bambini per superare i traumi che hanno vissuto e sviluppare idee e valori utili per la vita”- ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF Italia. “Il diritto al gioco è uno dei diritti fondamentali di ogni bambino. Ringraziamo la Fondazione Lego per questa importante iniziativa che consentirà a tanti bambini in Italia di affrontare i traumi causati dall’emergenza COVID-19 che ha devastato il nostro paese e sconvolto le vite dei più piccoli.” Il 1° luglio è stata effettuata una formazione online tra Fondazione Lego e alcuni operatori dei centri presso i quali i materiali sono stati distribuiti per parlare delle attività da realizzare con le scatole di Lego e consentire ai bambini e giovani che ne stanno usufruendo di superare i propri traumi attraverso il gioco e sviluppare valori quali la cooperazione, la solidarietà, l’inclusione e il rispetto per l’altro.

La donazione della Fondazione Lego in Italia a sostegno dei bambini più vulnerabili presenti sul nostro territorio, le cui condizioni sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19. 120 scatole sono state inviate in Calabria in centri per bambini vulnerabili a Polistena (RC) presso la comunità Luigi Monti, a Locri (RC) presso la Diocesi Locri Gerace, a Crotone presso la Parrocchia Santa Rita e a Bisignano (CS) presso l’Ufficio Famiglia dell’Arcidiocesi di Cosenza; 300 sono state inviate in Sicilia alla Mediterranean Hope – Casa delle Cultura, centro per rifugiati e migranti a Scicli (Ragusa), e le rimanenti 80 scatole saranno distribuite in altri centri sul territorio italiano.