Riconoscimento concreto per gli angeli del Covid: una vacanza gratuita ad Alghero

“Desideriamo ringraziare – afferma Roberto Calabresi, Presidente di Botticelli Immobiliare – chi, in questi mesi, ha con coraggio, determinazione e passione lottato contro il Covid-19 mettendo a rischio la propria salute e compiendo grandi rinunce personali e familiari. Abbiamo quindi deciso di regalare una #vacanzameritata presso la nostra struttura Pedra Mea-Alghero, immersa nel verde, di fronte a un mare cristallino e in cui domina una tranquillità unica: la stessa quiete e serenità che, per lungo tempo, medici, infermieri e loro famiglie non hanno vissuto.



La scelta di offrire una settimana presso Pedra Mea-Alghero non è casuale- conclude Calabresi - siamo fieri di aver contribuito a restituire alla comunità un nuovo e accogliente quartiere residenziale che, ne siamo certi, soddisferà le aspettative di tutti i nostri ospiti” Per aderire all’operazione #vacanzameritata – che parte ufficialmente oggi – gli operatori sanitari interessati dovranno inviare la propria richiesta a vacanzameritata@pedramea.it. La selezione dei candidati avverrà a discrezione di Botticelli immobiliare e, chiaramente, in base alle effettive disponibilità di Sea Travel.



Per maggiori informazioni e dettagli è possibile visitare il sito web https://www.pedramea.it/ Botticelli Immobiliare è una società immobiliare attiva sul tutto il territorio italiano. Nel 2018 è divenuta proprietaria del complesso Pedra Mea Alghero, che costituisce il fiore all’occhiello del patrimonio societario e si aggiunge ad altre importanti acquisizioni effettuate negli ultimi anni. Sea Travel Sardegna è un’azienda che da oltre 30 anni opera con cura e professionalità nel settore turistico, occupandosi sia della gestione delle strutture che della commercializzazione della valorizzazione di attività e servizi. Il progetto prevede 10 settimane gratuite (da luglio a settembre) per 4 o 6 persone presso l’esclusivo complesso Pedra Mea di Alghero sulla collina di Monte Carru , che fa parte di uno dei numerosi investimenti di Botticelli sul territorio italiano. Agli operatori sanitari che aderiranno all’iniziativa verrà messo a disposizione una delle splendide ville che compone il complesso, circondato da macchia mediterranea, che gode di una vista suggestiva sulla Baia di Capo Caccia.

In occasione dell’approssimarsi della stagione estiva, al fine di ringraziare chi nel pieno dell’emergenza è sceso in prima linea contro il Coronavirus, Botticelli Immobiliare – società proprietaria del complesso Pedra Mea Alghero - in collaborazione con Sea Travel Sardegna – che da oltre 30 anni opera nel settore turistico in Sardegna – lanciano l’iniziativa #vacanzameritata che prevede un soggiorno gratuito al Alghero per gli operatori sanitari ‘angeli’ del Covid.