L'agroalimentare di Alghero su Rete4

L’ assessorato al Turismo ha collaborato attivamente all'iniziativa mettendo a disposizione della produzione una parte del materiale utilizzato. Nella nuova edizione del programma che va alla ricerca delle buone ricette della nostra cucina e delle curiosità più suggestive del nostro Paese, ad affiancare Davide Mengacci, la cuoca casalinga più famosa della tv: Anna Moroni, già impegnata su Rai 1 al fianco di Antonella Clerici ne " La prova del cuoco" è legatissima alla Sardegna e ad Alghero in particolare dove trascorre con la famiglia le proprie vacanze. Da questa edizione due nuove inviate: Annalisa Mandolini e Annabruna Di Iorio che raccontano i territori italiani, di regione in regione, attraverso il loro viaggio e la loro curiosità.

La puntata di "Ricette all'italiana" con la cartolina dedicata ad Alghero andrà in onda domani, 7 luglio su Rete4, a partire dalle 11.20. Sul programma dedicato alle peculiarità del territorio, Alghero è protagonista della “cartolina” con la sua cucina e le sue produzione agroalimentari, che costituiscono uno dei punti di forza dell’ offerta turistica. L’Assessore al Turismo Marco Di Gangi ringrazia per l’opportunità “Rete4, Davide Mengacci, Anna Moroni e le inviate Annalisa Mandolini e Annabruna Di Iorio per la lo spazio dedicata alla nostra Città in un momento in cui è forte l'esigenza del suo rilancio turistico”.