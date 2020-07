Attualità Dall'incontro Regione - Federbalneari spunta una fila in più di ombrelloni

L'incontro svoltosi recentemente tra la Regione, rappresentata dall'assessore Quirico Sanna, e la Federbalneari , presente il segretario regionale Claudio Maurelli, pare aver prodotto risultati interessanti per gli operatori del settore della balneazione. Intanto per dare una mano alle aziende palesemente in crisi per via degli effetti del Coronavirus, sarà consentito ai ai titolari di concessioni balneari di aggiungere nella propria area una fila di ombrelloni in modo da creare una maggiore offerta. La fila di ombrelloni, che evidentemente non può interessare la spiagge libere confinanti, potrà essere allestita immediatamente, senza alcuna procedura di tipo tecnico burocratico. Altra decisione quella di revocare le competenze specifiche sulla balneazione a quei comuni che non si adeguano alla normativa regionale e nazionale e una zione di tutela per le coste e le attività che si svolgono sul bene demaniale.