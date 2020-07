Sassari: riprendono le visite per i trapiantati di fegato

Il centro Uniep, prima attivo al sottopiano della palazzina di Malattie Infettive, adesso è stato aperto temporaneamente al piano terra del Palazzo Rosa (ambulatorio 13) e sarà attivo anche per i pazienti affetti da patologie del fegato. In questi giorni, infatti, gli specialisti dell'Aou hanno iniziato a visitare i pazienti con patologia ordinaria che, a causa dell'emergenza sanitaria, avevano interrotto le visite di controllo. I pazienti trapiantati di fegato che hanno necessità di eseguire la visita di controllo possono chiamare ai numeri 079/2062734 o 079/2061741, oppure scrivere una mail a uniep@aousassari.it. Le nuove visite per le patologie del fegato, invece, potranno essere prenotate attraverso il Cup a partire dal mese di settembre.

I trapiantati di fegato potranno fare le visite di controllo anche a Sassari. Da alcuni giorni, infatti, è l'Uniep, l'Unità integrata di epatologia che rappresenta il centro ambulatoriale dell’Aou di Sassari per la diagnosi e le terapie delle malattie del fegato a rispondere alle esigenze di questi pazienti che, in periodo di Covid, trovano difficoltà a recarsi al centro trapianti di Cagliari per le visite di controllo.