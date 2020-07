Porto Cervo: cucina giapponese in terrazza

Come ogni estate Roberto Okabe e il suo staff tornano ad animare la Costa Smeralda per una nuova stagione di Finger’s Porto Cervo.



Mai come quest’anno, la splendida terrazza affacciata sul porto vecchio di una delle località balneari più chic al mondo sarà la location ideale per trascorrere una serata all’insegna della cucina giapponese creativa, in perfetto stile Finger’s.





In uno degli angoli di mare più affascinanti del Mediterraneo, in quell’armonico e benefico contatto con la natura celebrato dalla cultura nipponica, Finger’s Porto Cervo offre un’esperienza gourmet a tutto tondo: novità dell’estate 2020, infatti, un’accurata selezione di cocktail, pairing perfetto per accompagnare i grandi classici di sempre (dalle Tartare Finger’s ai Sashimi, dai Carpacci Okabe alle Tempura) e la ricca proposta di rolls, maki, uramaki, gunkan e nigiri.

Nella drink list, anche alcuni “twist on classic” a base Sake come il Caipisake Maracuja e il Mojito Sake, che raccontano perfettamente - anche nel bicchiere - l’anima nippo-brasiliana di Finger’s. Freschi e dissetanti, sono perfetti nelle serate estive, da sorseggiare anche dopo cena sulle note del DJ set che ogni sera animerà Finger’s Porto Cervo.







Un mix raffinato che rappresenta perfettamente la cucina di Roberto Okabe, che coniuga la leggerezza e l’armonia della tradizione culinaria giapponese alle influenze del Brasile e ai sapori mediterranei, per dare vita al caratteristico Finger’s Style. Finger’s Porto Cervo (che l’anno scorso ha celebrato il primo decennale) si trova nell’esclusiva Promenade du Port, l’elegante passeggiata che si snoda fra gallerie d’arte e design, boutique, concept store e locali alla moda.





Insieme alla cucina, l’ambiente sofisticato e il servizio accurato fanno di Finger’s Porto Cervo uno dei ristoranti più cool della Costa Smeralda che quest’anno arricchisce la propria proposta con il servizio delivery per cene ed eventi privati in yacht e a domicilio.