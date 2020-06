Alghero: ancora sospensioni del servizio idrico - Disagi martedì e mercoledì prossimi

Abbanoa ha programmato un’altra chiusura dell’acqua. Per la sostituzione di alcune apparecchiature idrauliche poste nella rete, dovrà sospendere l’erogazione idrica martedì 30 Giugno nel quartiere del Carmine.





La chiusura è programmata dalle ore 8.30 alle ore 17.00 dello stesso giorno. Mercoledì 1 Luglio sarà sospesa l’erogazione nel centro storico, in Piazza Civica, Piazza Duomo, Via Sant’Erasmo, Via Ospedale, Via Santa Barbara, Via Lazzaretto, Piazza Molo Vicolo Bertolotti, Via Sannino, Via Manno.







Anche in questo caso la chiusura è programmata dalle ore 8.30 alle ore 17.00 dello stesso giorno.