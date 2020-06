Frades Porto Cervo sotto la Madonnina

Mercoledì 1° luglio, nella centralissima via Mazzini a Milano, inaugura il terzo Frades Porto Cervo, che porta in città ciò che di meglio la Sardegna ha da offrire al palato.







Il nome Frades (“fratelli” in sardo) indica il legame profondo che lega Fabio, Roberto e Valerio Paddeu, fondatori del progetto.



Una scommessa iniziata nel 2015 dal convincimento che l’isola, con il suo patrimonio ambientale, sociale ed enogastronomico, abbia ancora infinite potenzialità di sviluppo e soltanto attraverso l’intraprendenza dei giovani possa crescere.







Di intraprendenza, i tre fratelli di Orani (piccolo paese della Barbagia), ne hanno da vendere.



A Milano replicano il format di Porto Cervo, portando la loro idea di Sardegna: prodotti di altissima qualità accuratamente selezionati tra i piccoli produttori di ogni angolo della regione, che Roberto, Executive Chef di Frades, reinterpreta con modernità.



E che possono essere acquistati per essere degustati a casa.







Da Frades bottega e cucina si completano a vicenda.



Il locale è stato pensato con diverse aree tematiche: un ricco banco di salumi e formaggi, un’enoteca riservata ai migliori vini, liquori e birre artigianali, un laboratorio di pasta fresca, uno spazio dedicato ad altre bontà come olio, miele, verdure sottolio e dolci tipici.







La novità rispetto ai due locali di Porto Cervo è il banco bar dedicato agli amanti del buon bere, che possono scegliere tra un’ampia selezione di cocktail caratterizzati da abbinamenti inediti e dal carattere deciso degli spiriti rigorosamente sardi.



Merita una menzione speciale la Sala del Murales, che su richiesta diventa uno spazio privato con tavolo imperiale, dove lo chef propone uno show cooking riservato.



L’isola si respira anche nell’ambiente che il designer Andrea Langhi ha voluto ricreare: una casa ispirata alle architetture dell’isola, fatta di muri e archi che si inseguono disegnando spazi che diventano sale riservate.







Gli elementi sono semplici: muri grezzi, pavimenti in pietra e legno, arredi in ferro e juta.



Riscaldano l’ambiente arazzi e cuscini realizzati a mano, che raccontano storie fatte di personaggi e segni antichi come la Dea Madre, già presente nel logo di Frades.



Ne risulta un’atmosfera accogliente, perfetta per ogni momento della giornata: dal light lunch all’immancabile aperitivo Frades che propone i grandi classici come i culurgiones arrosto, fino all’esperienza gourmet proposta per la cena.



Il menu non è mai lo stesso, cambia a seconda dei momenti della stagione e di ciò che di meglio offre il mercato.