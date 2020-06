Alitalia discriminata negli aeroporti italiani: tariffe più alte

Come è ovvio l’efficientamento di Alitalia richiede anche di porre fine all’asimmetria competitiva esistente con le compagnie straniere che ricevono un servizio del tutto analogo. Alitalia conferma infine che il ripristino in corso dei collegamenti aerei è condizionato esclusivamente dalla velocità di risalita della domanda impattata dalla pandemia Covid-19 e, per l’appunto, dall’ottenimento dagli aeroporti di condizioni economiche per il riavvio dei voli in linea con quelle offerte alle altre compagnie aeree.

In merito a notizie stampa relative ai collegamenti da e per l’aeroporto di Trieste, Alitalia comunica di aver ricevuto dal gestore aeroportuale di Ronchi dei Legionari quotazione tariffaria per il riavvio dei servizi aerei incomprensibilmente più elevata - e per un ordine di grandezza superiore ad oltre il +100% - delle condizioni offerte alla concorrenza straniera. La Compagnia ha trasmesso ai vertici degli organi di controllo evidenze circa la discriminazione economica con la quale viene approcciata, atteggiamento imperante da parte della maggioranza degli aeroporti italiani.