Le Marine della Sardegna fanno rete - Tutto in un App

Sarà sufficiente scaricare l'Applicazione Safe Sardinia, sul proprio dispositivo mobile, per essere costantemente informati sui protocolli di sicurezza sanitari e sugli standard adottati nei più importanti MARINA della Sardegna.

Il progetto verrà promosso a livello internazionale, attraverso sofisiticate tecniche di digital marketing. L'APP Safe Sardinia consente di usufruire di tutte le informazioni relative al progetto ed alle marine tramite il proprio dispositivo mobile (sia IOS che Android).







Attraverso le comunicazioni PUSH (in tempo reale) si potrà restare sempre aggiornati sulle novità relative al progetto, alle marine, ai porti, alle disposizioni nazionali e regionali per la sicurezza dei diportisti.



Safe Sardinia è un progetto nato per favorire la destinazione Sardegna, garantendo la massima sicurezza sanitaria per imbarcazioni e ospiti nei porti turistici e marina dell’isola.

Ogni marina coinvolta nel progetto, adotterà, oltre le disposizioni previste dai provvedimenti, un protocollo sanitario dedicato.



Attraverso l’applicazione, saranno elencate e geolocalizzate le marine coinvolte nel progetto e specificate le metodologie di sicurezza adottate per l’emergenza sanitaria, in relazione a: sicurezza delle barche, degli ambienti, dei pontili, degli accessori, delle aree comuni, dei lavoratori, degli ospiti e dei servizi correlati alle attività dei porti e delle marine. Sarà inoltre disponibile la modulistica editabile on-line per l’accesso presso le marine.







Chiunque volesse raggiungere la Sardegna in barca, potrà contare su un accesso sicuro, consultando il portale WWW.SAFESARDINIA.IT o scaricando l’app sul proprio dispositivo mobile.



In questo modo sarà informato sui protocolli di sicurezza necessari e sugli standard adottati in ogni marina.



Troverà un decalogo sui comportamenti da seguire, potrà effettuare la registrazione, ottenere le informazioni sul territorio e usufruire di tutte le indicazioni in relazione al sistema sanitario locale.