Sassari: presentate le iniziative per l'Estate 2020

Nell'attuale fase dell'emergenza Covid-19 si è ritenuto necessario, a livello nazionale, recuperare quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione.







Nel pieno rispetto delle Linee Guida appositamente emanate dal Governo e dalla Regione Sardegna, il Comune di Sassari ha proposto anche quest'anno, le “Iniziative Estive 2020”, differenziate per età in due servizi qualificati di accoglienza e animazione, “Estate Bambini” e “Estate Ragazzi”, con l'obiettivo di offrire opportunità ludico-ricreative positive in condizioni di sicurezza e di tutela della salute di tutti i partecipanti, delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.





Le attività saranno distribuite in 20 plessi, che si trovano in tutto il territorio comunale. Sono arrivate 257 richieste per Estate Bambini, di cui 145 per la scuola dell'infanzia e 112 per la scuola primaria.

76 sono state le iscrizioni per Estate Ragazzi.



Nei prossimi giorni sarà pubblicato un nuovo avviso per riaprire le iscrizioni agli ultimi due turni. Bambine e bambini, e ragazze e ragazzi saranno divisi in piccoli gruppi, evitando attività di intersezione tra gruppi diversi.





Ci sarà un educatore od operatore ogni 5 bambini in fascia d’età 3-5 anni (scuola dell'infanzia), uno ogni 7 in quella 6-11 anni (scuola primaria) e uno ogni 10 adolescenti dai 12 ai 14 o 17 anni (scuola secondaria di primo grado).

Il personale è formato su tutte le misure di prevenzione da adottare e coinvolgerà le famiglie in una costante collaborazione affinché siano rispettate tutte le regole finalizzate al contrasto della diffusione del virus.



Particolare attenzione è stata data ai bambini con disabilità, che potranno giocare e socializzare godendo però di progetti personalizzati in base alle esigenze specifiche di ciascuno.







Sarà data particolare attenzione alle norme di igiene e sanificazione, a partire dalla disinfezione delle mani più volte al giorno e dei locali almeno una volta al giorno.





Tutti i particolari sono stati presentati venerdì 19 giugno dalla assessora alle Politiche educative Rosanna Arru, dal dirigente Roberto Campus e dalla responsabile Rosanna Scotto durante un incontro con la stampa nella sala del Consiglio di Palazzo Ducale, a cui hanno partecipato anche Marco Perra del Comitato territoriale Sassari della Uisp, Massimo Ledda de La Sorgente e Maria Grazia Sias della cooperativa Edupè.

Estate Bambini – Ditta Affidataria UISP



CHI: minori che frequentano la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria (classi 1^, 2^, 3^).

TURNI: due a scelta tra i seguenti: 1° turno dal 22 giugno al 3 luglio; 2° turno dal 6 al 17 luglio; 3° turno dal 20 al 31 luglio.



QUANDO: dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 14:15.



DOVE: sedi scolastiche o palestre, spazi all'aperto di pertinenza delle scuole, parchi e giardini siti nelle immediate vicinanze della sede scolastica..

ATTIVITÀ: ludico sportive e ambientali in forma laboratoriale (pet-terapy, yoga, skateboard, parkour, eco-logico, giocoleria). Estate Ragazzi – Ditta Consorzio La Sorgente.







CHI: minori che frequentano la Scuola Primaria (classi 4^ e 5^) o la Scuola Secondaria di primo grado.



TURNI: due a scelta tra i seguenti: 1° turno dal 22 giugno al 3 luglio; 2° turno dal 6 al 17 luglio; 3° turno dal 20 al 31 luglio.



QUANDO: dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 14:15.



DOVE: sedi scolastiche o palestre, spazi all'aperto di pertinenza delle scuole, parchi e giardini siti nelle immediate vicinanze della sede scolastica.

ATTIVITÀ: ludico sportive e ambientali in forma laboratoriale (tennis tavolo, scherma, yoga, percussioni, boxe).