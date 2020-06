Il Consorzio del Pecorino festeggia i 40 anni

“Avremo ospiti che con i loro interventi daranno un importante contributo tecnico, testimoni dell’epoca in cui il Consorzio è nato, una cacio e pepe cucinata in diretta e tante sorprese. Siete tutti invitati, vi aspettiamo per festeggiare insieme”. Fra gli ospiti della serata: il ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, l’europarlamentare Paolo De Castro, il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, l’assessore all’Agricoltura della Regione Toscana Marco Remaschi, l’assessore all’Agricoltura della Regione Lazio Enrica Onorati, il direttore di Origin Italia Mauro Rosati, l’economista esperto di mercati internazionali Christophe Lafougere, lo chef Matteo Barbarossa, uno dei soci fondatori del Consorzio Peppe Bua, il secondo presidente in carica Cesare Lopez, studenti e soci.

Il Consorzio di tutela del pecorino romano DOP festeggia i suoi 40 anni. Sul web, come i tempi impongono: l’appuntamento è per sabato 20 giugno, alle 18, in diretta sulla pagina Facebook del Consorzio (https://www.facebook.com/ConsorzioPecorinoRomanoDOP/?ref=bookmarks). A presentare l’evento sarà Tinto, conduttore di Decanter su Rai Radio2 e Mica pizza e fichi su La7. “E’ un traguardo importante, che vogliamo sia il punto di partenza per tanti altri obiettivi da raggiungere”, dice il presidente del Consorzio Salvatore Palitta.