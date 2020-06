Purple & Noise PR: consigli ai maturandi sotto esame

“Ognuno vede quel che tu pari” scriveva Niccolò Machiavelli cinquecento anni fa ne “Il Principe”, frase che potrebbe rappresentare un interessante contributo per i 13mila studenti sardi impegnati nell’orale di una maturità che quest’anno è a dir poco “inedita”.







E se il clima un po’surreale potrebbe lasciar pensare ad un esame ‘più facile’, è bene convincersi che non sarà così. “Innanzitutto il contesto eccezionale in cui si svolgerà non deve far sottovalutare l’impegno - Davide Ciliberti, spin doctor a capo del gruppo di comunicazione Purple & Noise PR - Consiglio ai ragazzi di non affrontare l’orale con la convinzione che a causa della situazione straordinaria sarà più facile. Per dirla con una metafora sportiva, sarà per ognuno di loro come una finale scudetto, ma a porte chiuse.





Clima surreale per la mancanza di tifosi e coreografie, ma i gol contano”.

Inoltre, secondo l’esperto di comunicazione, anche il look non deve essere un dettaglio.



“Partiamo dal fatto che la Maturità è come un decisivo colloquio di lavoro, una prova di vita Quindi - ammonisce l’esperto di comunicazione - non ci si va agghindati così come piace a noi.







Semmai per ‘piacere’ all’esaminatore, così come ad un’intervista per un lavoro ci si presenta con una vestiario che sia consono al tipo di azienda e in linea con l’intervistatore.

Infatti un segreto in questi casi è informarsi su chi gestirà il colloquio, trovare (è facile con i social) una sua foto professionale e vestirsi come lui. Abiti e colori simili”.







Ecco quindi alcuni suggerimenti per ottimizzare la propria immagine.



Look: prima di tutto convincersi e realizzare che l’abito fa il monaco.

Il consiglio è per un abbigliamento neutro, camicia e pantaloni taglio classico e colori tradizionali per i ragazzi, camicetta e gonna non troppo corta per le ragazze alle quali è concesso una licenza in termini di colori allegri (ma non troppo sgargianti).



Scarpe chiuse per le ragazze e assolutamente vietate sneakers per i maschi. Soprattutto (come per i futuri colloqui di lavoro) è fondamentale comprendere che per questa occasione non bisogna piacere a sé stessi, bensì agli esaminatori. Colori: il blu (pantaloni o giacca) per i maschi è una sicurezza.



Così come il bianco per la camicia.

Oppure si consiglia di attenersi ad una gamma di colori pastello (dal beige, sabbia, verde militare, al crema e al celeste) .





Le ragazze possono invece variare anche su una fantasia di colori più allegri evitando magari il rosso, il giallo colori parecchio violenti.



Stile: E’ importante apparire ordinati.



Quindi vietate camice fuori dai pantaloni o eccessivamente sbottonate per i ragazzi.



E’ buona norma portarsi una camicia di cambio per qualsiasi inconveniente (un caffé che si rovescia o un croissant che lasci precipitare un’indelebile goccia di marmellata) o, meglio, indossarla direttamente pochi minuti prima del colloquio, cosi apparirà fresca e appena stirata.







Trucco e parrucco: trucco molto leggero, anche assente, per le ragazze cui si consiglia un’acconciatura elegante ma non eccessiva. Chi ha un bel viso lo valorizzi.

I colleghi maschi evitino pettinature troppo modaiole o da calciatore.



Soprattutto attenzione al gel. “Evitate l’effetto “cresta luccicante” - ammonisce L'esperto d'immagine - “anche perché tutto quello che sarà spalmato tra i capelli potrebbe riversarsi sulla fronte non appena la vostra temperatura salirà per l’ansia o la tensione”.







Accessori: le ragazze prestino davvero molta attenzione a collane e orecchini e bracciali. “Non state andando ne è a un matrimonio né ad un party - spiega Davide Ciliberti di Purple & Noise PR - , scegliete qualcosa che completi in vostro look, che rappresenti un piccolo vezzo, ma non sovrasti né ne il vostro look né il fatto che siete giovani studentesse e non adulte signore.







Al bando oro, pietre preziose o gioielli di famiglia. Potreste irritare l’esaminatore.



Per i colleghi maschi meglio evitare troppi orpelli o tatuaggi a vista”.



Guardatevi bene e a lungo allo specchio. “E‘ fondamentale che voi per primi vi sentiate a vostro agio nel vostro look - spiega l’esperto d’immagine rivolgendosi ai tanti maturandi - quindi guardatevi tanto allo specchio e prendete la confidenza con un abbigliamento che magari non è il vostro di tutti i giorni.

Sentiatevi belli e sicuri nel vostro outfit.



E non dimenticate di sorridere"