La Porto Conte Ricerche strategica per lo sviluppo del territorio

Consigliere regionale Psd’Az , Piero Maieli , ha diffuso una nota nella quale interviene a supporto del ruolo che la Porto Conte Ricerche può svolgere nel territorio e nell'Isola più in generale.

"L’attuale situazione emergenziale, legata al Covid-19, - afferma - ha accelerato la consapevolezza che è imprescindibile aumentare gli investimenti e l’attenzione pubblica sui temi della ricerca e dello sviluppo.

È un trend che le istituzioni devono sapere cogliere con immediatezza per il rilancio dell’economia e dell’occupazione nel territorio, sia in termini quantitativi che, soprattutto, in termini di qualità.